Si tienes planes de salir este fin de semana y con ello, quieres llenar el tanque, esto te interesa. El precio por litro de gasolina en México registra cambios importantes, llegando casi a los 24 pesos en algunas regiones del país; te compartimos el precio de la Magna, Premium y Diésel para este 28 de noviembre 2026.
¿A cuánto está el litro de gasolina en México HOY 28 de NOVIEMBRE?
- Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.58 pesos.
- Diésel por litro: 26.97 pesos.
El precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.
Precio de la gasolina en CDMX HOY 28 de NOVIEMBRE
- Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.70 pesos.
- Diésel por litro: 26.97 pesos.
Precio de gasolina en Edomex este 28 de noviembre 2026
- Gasolina Regular precio por litro: 23.67 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.16 pesos.
- Diésel por litro: 26.76 pesos.
Precio de la gasolina en Jalisco hoy 28 de NOVIEMBRE
- Gasolina Regular precio por litro: 23.89 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 28.94 pesos.
- Diésel por litro: 27.08 pesos.
Precio de la gasolina hoy 28 de NOVIEMBRE en Puebla
- Gasolina Regular precio por litro: 23.57 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 27.61 pesos.
- Diésel por litro: 26.53 pesos.
Precio de la gasolina hoy 28 de NOVIEMBRE en Monterrey
- Gasolina Regular precio por litro: 24.03 pesos.
- Precio de gasolina Premium por litro: 29.37 pesos.
- Diésel por litro: 24.82 pesos.