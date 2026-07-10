¿A qué hora ver el Argentina vs Suiza en CDMX, Monterrey y Guadalajara? Horario, clima y ubicación de pantallas para el 11 de julio
El partido de Argentina vs Suiza será un duelo decisivo para los Cuartos de Final del Mundial 2026; conoce la hora, el pronóstico del clima y la ubicación de pantallas.
El partido Argentina vs Suiza por los Cuartos de Final se jugará este sábado 11 de julio a las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México, el cuál se transmitirá en vivo por el canal de Azteca 7 y la página de Azteca Deportes —junto con su minuto a minuto— con opción a pantallas públicas para los aficionados de Ciudad de México (CDMX); Monterrey, Nuevo León; y Guadalajara, Jalisco, a través de los gobiernos locales que las instalarán para que los amantes del futbol puedan disfrutarlo.
No solo piensan en él 👀⚽— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 10, 2026
Denis Zakaria elogia a Messi pero sabe que el resto de Argentina es peligrosa en los cuartos de final. #ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26
🔴 Los MEJORES partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ TOTALMENTE GRATIS en… pic.twitter.com/Z751ZBfeHO
Clima y ubicación de pantallas para el Argentina vs Suiza en CDMX
El Gobierno de la CDMX reveló que continuará con la instalación de las pantallas gigantes para ver los partidos en:
- Parque La Bombilla en Álvaro Obregón
- Parque Tezozómoc en Azcapotzalco
- Campos Revolución en la Gustavo A. Madero
- Utopía Meyehualco en Iztapalapa
- FIFA Fan Festival en el Zócalo capitalino
- Unidad Independencia en la Magdalena Contreras
- Deportivo Xochimilco en la alcaldía Xochimilco
- Deportivo Vivanco en la alcaldía Tlalpan
En cuanto al clima, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reveló que habrá cielo nublado y ambiente templado en la capital, con temperaturas máximas de 26ºC y mínimas de 15ºC, con posibilidad de lluvias y chubascos en la tarde noche.
¿Dónde ver en Monterrey el Argentina vs Suiza y cómo estará el clima el sábado 11 de julio?
En Monterrey, los lugares en los que se ha establecido el uso de pantallas para ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son:
- Parque Fundidora
- Macroplaza
- Watch parties en los alrededores del Estadio BBVA
- Sports Bars ubicados en Centrito Valle, San Pedro, y Barrio Antiguo
Asimismo, aunque se espera un ambiente caluroso y bochornoso con máximas de 45ºC y mínimas de 19ºC, el SMN prevé lluvias fuertes de 50 a 75 mm durante el día, acompañadas de tormentas eléctricas.
Clima y ubicación de pantallas para ver el Argentina vs Suiza en Guadalajara
En Guadalajara, las sedes oficiales que se usaron para el Fan Festival son:
- Plaza Liberación
- FutFest en el Centro Cultural Universitario
- Sports bars como SkyGamers y Hooters
Asimismo, los bares y restaurantes en los corredores gastronómicos de Chapultepec y Providencia estarán transmitiendo los partidos del Mundial 2026. Cabe destacar que el clima en la zona será mayormente nublado, con ambiente fresco a templado con máximas de hasta 45ºC en algunas partes de Jalisco —según el SMN— y una mínima de 14ºC con lluvias intermitentes.