¿A qué hora ver el Argentina vs Suiza en CDMX, Monterrey y Guadalajara? Horario, clima y ubicación de pantallas para el 11 de julio

El partido Argentina vs Suiza por los Cuartos de Final se jugará este sábado 11 de julio a las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México, el cuál se transmitirá en vivo por el canal de Azteca 7 y la página de Azteca Deportes —junto con su minuto a minuto— con opción a pantallas públicas para los aficionados de Ciudad de México (CDMX); Monterrey, Nuevo León; y Guadalajara, Jalisco, a través de los gobiernos locales que las instalarán para que los amantes del futbol puedan disfrutarlo.

No solo piensan en él 👀⚽



Denis Zakaria elogia a Messi pero sabe que el resto de Argentina es peligrosa en los cuartos de final. #ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26



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Clima y ubicación de pantallas para el Argentina vs Suiza en CDMX

El Gobierno de la CDMX reveló que continuará con la instalación de las pantallas gigantes para ver los partidos en:



Parque La Bombilla en Álvaro Obregón

Parque Tezozómoc en Azcapotzalco

Campos Revolución en la Gustavo A. Madero

Utopía Meyehualco en Iztapalapa

FIFA Fan Festival en el Zócalo capitalino

Unidad Independencia en la Magdalena Contreras

Deportivo Xochimilco en la alcaldía Xochimilco

Deportivo Vivanco en la alcaldía Tlalpan

En cuanto al clima, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reveló que habrá cielo nublado y ambiente templado en la capital, con temperaturas máximas de 26ºC y mínimas de 15ºC, con posibilidad de lluvias y chubascos en la tarde noche.

¿Dónde ver en Monterrey el Argentina vs Suiza y cómo estará el clima el sábado 11 de julio?

En Monterrey, los lugares en los que se ha establecido el uso de pantallas para ver los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son:



Parque Fundidora

Macroplaza

Watch parties en los alrededores del Estadio BBVA

Sports Bars ubicados en Centrito Valle, San Pedro, y Barrio Antiguo

Asimismo, aunque se espera un ambiente caluroso y bochornoso con máximas de 45ºC y mínimas de 19ºC, el SMN prevé lluvias fuertes de 50 a 75 mm durante el día, acompañadas de tormentas eléctricas.

Clima y ubicación de pantallas para ver el Argentina vs Suiza en Guadalajara

En Guadalajara, las sedes oficiales que se usaron para el Fan Festival son:



Plaza Liberación

FutFest en el Centro Cultural Universitario

Sports bars como SkyGamers y Hooters

Asimismo, los bares y restaurantes en los corredores gastronómicos de Chapultepec y Providencia estarán transmitiendo los partidos del Mundial 2026. Cabe destacar que el clima en la zona será mayormente nublado, con ambiente fresco a templado con máximas de hasta 45ºC en algunas partes de Jalisco —según el SMN— y una mínima de 14ºC con lluvias intermitentes.