Horario y dónde ver Hechos Domingo con Juan Manuel Jiménez en vivo

Azteca Noticias y ADN Noticias se renuevan, evolucionan en un mundo tan cambiante, pero la esencia de informar y cuestionar lo que pasa a nuestro alrededor sigue intacto. Es por ello que Hechos Domingo se despide del entrañable conductor Jorge Zarza y le da la bienvenida a Juan Manuel Jiménez.

El joven periodista y conductor estará al frente de este nuevo espacio de Azteca Uno, donde cada domingo traerá las noticias más relevantes de México y el mundo.

Horario de Hechos Domingo con Juan Manuel Jiménez

A partir de 6 de septiembre, Hechos Domingo le da la bienvenida a Juan Manuel Jiménez, reconocido por su trayectoria en ADN40, donde ha destacado en espacios como “Ciudad en Tiempo Real” y “Es Noticia con Juan Manuel".

A su destacada trayectoria, también se suma su participación en la programación de Azteca, llevando de lunes a viernes, después de Hechos con Javier Alatorre, lo más relevante de la capital a través de Hechos CDMX.

Ahora, todos los domingos a las 8:00 de la mañana , Juan Manuel te acompañará para llevarte lo más relevante del fin de semana, con la información, el análisis y el estilo periodístico que lo caracterizan.

¿Quién es Juan Manuel Jiménez?

Juan Manuel Jiménez es periodista, conductor y analista político, pero, antes que todo, un mexicano profundamente interesado en comprender su país y ayudar a que los demás entiendan lo que ocurre a su alrededor.

Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Además, cuenta con una Licenciatura en Estudios de Medios por La Trobe University, en Australia, así como con un Diplomado en Business Communications por la Universidad de Nueva York.

Inició su carrera profesional en Azteca Jalisco y posteriormente se integró a Proyecto 40, donde se desempeñó como corresponsal en Estados Unidos. Desde entonces, se ha destacado en diversos proyectos de ADN Noticias.

En 2023 se incorporó a Hechos CDMX, consolidando su trayectoria como uno de los conductores y periodistas vinculados a la cobertura de la capital del país.

Fuera de los medios, su faceta más importante es la familiar. Es esposo de Nury Novelo y papá de Lorenzo Jiménez, quienes son el centro de su vida y su principal impulso. Disfruta hacer ejercicio junto a su esposa, compartir tiempo con su familia y conocer nuevas culturas.

¿Por qué se va Jorge Zarza de Hechos Domingo?

Para que TV Azteca continúe siendo una voz crítica, cercana y relevante en un mundo en constante transformación, es fundamental cambiar y, sobre todo, escuchar a nuestra audiencia.

Por ello, Jorge Zarza se despide de la conducción del programa dominical, pero su salida no representa un adiós a Azteca Noticias. Por el contrario, el periodista regresa a un espacio donde varios lo conocieron.

Después de haber dejado la conducción del noticiero Hechos AM en julio de 2020, seis años después Zarza regresará a la pantalla de lunes a viernes.