Horario y dónde ver Hechos Sábado con Claudia Echeverry en vivo

Si quieres comenzar el fin de semana con la información más relevante, Hechos Sábado con Claudia Echeverry llegará con una nueva propuesta de información a partir del 5 de septiembre , con una emisión que podrá seguirse desde las 8:00 horas del día a través de los canales digitales de Azteca Noticias.

Horario de Hechos Sábado con Claudia Echeverry

La emisión de Hechos Sábado está programada de 8:00 a 9:00 horas, un espacio pensado para comenzar la jornada con información de distintos temas, desde la actualidad nacional hasta contenidos relacionados con cultura, espectáculos, deportes y otros asuntos de interés.

El nuevo proyecto forma parte de una renovación más amplia de Azteca Noticias , cuyo planteamiento busca adaptar la manera de presentar las noticias a los distintos horarios y a las nuevas formas en que el público consume información .

¿Cómo ver Hechos Sábado en vivo?

Además de la televisión, Hechos Sábado podrá seguirse mediante las plataformas digitales de Azteca Noticias; el sitio web contará con un apartado de transmisión en vivo para consultar la emisión mientras ocurre.

La propuesta también contempla una presencia importante en redes sociales, de acuerdo con lo explicado durante la presentación del nuevo proyecto; la intención es combinar la transmisión en vivo con otros espacios digitales para acercar la información a quienes prefieren consumir noticias desde internet.

¿Qué ofrecerá el nuevo Hechos Sábado?

La nueva etapa de Hechos Sábado forma parte de una transformación que busca presentar las noticias con un lenguaje más cercano, comprensible y didáctico, sin perder el enfoque informativo.

Durante la presentación se explicó que el proyecto fue desarrollado después de analizar qué busca el público en determinados horarios; por ello, la programación pretende distribuir los contenidos y periodistas de acuerdo con cada momento del día.

¿Quién es Claudia Echeverry?

El rostro que estará al frente de Hechos Sábado es Claudia Echeverry Peñaloza, comunicadora originaria de Pereira, Colombia, cuya trayectoria se ha desarrollado principalmente en medios y espacios relacionados con la información.

Su carrera incluye trabajo como conductora, participación en entrevistas y distintos formatos de televisión; también ha tenido experiencia en escenarios teatrales y en la presentación de eventos. Su formación profesional está relacionada con la Comunicación Educativa, una preparación que ha acompañado su trabajo frente a las cámaras.