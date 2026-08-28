Horario y dónde ver Hechos AM con Manuel López San Martín en televisión abierta y por internet en vivo

Si quieres comenzar tu día bien informado con las noticias más relevantes de México y el Mundo, estás en el lugar correcto. En este espacio te contamos todo lo que necesitas saber de esta nueva etapa de Hechos AM y del noticiero matutino conducido por Manuel López San Martín.

Te decimos el horario de este noticiero, las diferentes alternativas para seguir la señal totalmente en vivo, ya sea desde tu televisión o por internet, y conoce más sobre la trayectoria del periodista que lidera este espacio en Azteca Noticias.

Hechos AM se ha consolidado como uno de los espacios informativos matutinos preferidos de la audiencia mexicana.

A continuación, te compartimos toda la información que necesitas para seguir las noticias del día a día, desde el punto de vista de unmo de los periodistas más reconocidosdel país, Manuel López San Martín.

Horario de Hechos AM con Manuel López San Martín

De acuerdo con la nueva programación de Azteca Noticias, el espacio de Hechos AM inicia su transmisión a partir de este 31 de agosto durante dos horas.

La transmisión de este noticiero crítico y profesional, empezará a las 7:00 am y terminará a las 9:00 horas por Azteca Noticias de lunes a viernes.

¿Cómo ver Hechos AM en vivo en televisión e internet?

Hechos AM se transmite a través de la señal de Azteca UNO y de manera digital en el portal oficial de Azteca Noticias.

En televisión abierta por el Canal 1.1, en la mayoría de las ciudades de México. Y en televisión de paga: Totalplay Canal 1 o 1.1).

Además de que está disponible en los principales sistemas de cable y satélite en el canal correspondiente a Azteca UNO.

En internet, puedes verlo en vivo y bajo demanda desde el sitio web de Azteca Noticias y sus plataformas.

¿Quién es Manuel López San Martín, periodista de TV Azteca?

Manuel López San Martín conducía el informativo nocturno de las 22:00 horas en ADN 40. Cuenta con una trayectoria consolidada en diversoa medios de comunicación, sobre todo en la cobertura de temas políticos y de actualidad.

El periodista de Azteca Noticias, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana.

Comenzó desde muy joven en medios impresos, donde es articulista y ha colaborado en distintos proyectos editoriales.

Ha trabajado ren radio, televisión y prensa escrita; en medios como Reforma, El Universal, El Financiero y El Heraldo de México, enfocado en el análisis político y de la agenda nacional.

En MVS fue una de las voces principales de ese grupo durante casi nueve años, hasta fines de 2025, además de participar en espacios de W Radio, Radio Fórmula e Ibero 90.9.

En ADN Noticias, conduce República MX, el noticiero nocturno de ADN 40, en Proyecto 40 y el Canal del Congreso, además de desempeñarse como moderador del primer debate presidencial de 2024.