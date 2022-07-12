¡Narco abuelas! Mujeres detenidas por delito de suministro de drogas

¡Ocurrió en Bolivia! En el domicilio de las "narco abuelas" fueron encontrados sobres que contenían drogas.

Las "narco abuelas" estarán bajo detención preventiva por un lapso de 45 días.

Jorge Torrez, fiscal:

Estas dos mujeres se dedicarían, aparentemente, al suministro de drogas. Esto nace raíz de una denuncia de vecinos. En la cocina del domicilio de las mujeres, autoridades encontraron drogas: 14 sobres de cocaína.

La fiscalía confirmó que la hija de una de las "narco abuelas" tiene sentencia condenatoria también por el delito de suministro de drogas. Actualmente, la hija por hechos suscitados en el mismo inmueble donde fueron detenidas las "narco abuelas".

En 45 días, las "narco abuelas" enfrentarán un juicio oral que determinará su responsabilidad dentro del presente caso de suministro de drogas.