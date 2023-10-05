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VIDEO: Hombre choca contra el Mexibús y muere en Tultitlán, Edomex

El auto de color rojo invadió el carril confinado para el Mexibús, por lo que tras el impacto, la zona fue acordonada para atender la emergencia.

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|FIA

Escrito por: Daniel de Rosas

La mañana de este jueves 5 de octubre, un hombre murió luego de que el auto que manejaba se impactará contra la parte trasera de un Mexibús en la estación Bello Horizonte de la línea 2 en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México.

El auto de color rojo invadió el carril confinado, por lo que tras el impacto la zona fue acordonada para atender la emergencia.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex), llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y levantar el cuerpo del conductor del automóvil.

El accidente provocó severo congestionamiento vial sobre la avenida José López Portillo.

¿Dónde está la Línea 2 del Mexibús?

La línea 2 del Mexibús recorre 22.3 kilómetros desde la Terminal Las Américas, en Ecatepec, a La Quebrada, en Cuautitlán Izcalli.

Circulan por las avenidas: Primero de Mayo, Vía Morelos, Revolución y José López Portillo.

Da servicio en 42 estaciones y 2 Terminales. Esta línea permite comunicar la Autopista México-Querétaro con la Av. Carlos Hank González (Av. Central) y a su vez los tres centros comerciales más importantes de los extremos Norte de la metrópoli; Perinorte, Cosmopol y Plaza Las Américas.

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