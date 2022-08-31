Lo que se sabe sobre el accidente en el que murió Lady Di

La noticia de la muerte de Lady Di conmocionó al mundo y hasta la fecha sigue siendo uno de los trágicos eventos más recordados, principalmente en Reino Unido, pero también el mundo conmemora a la princesa Diana de Gales y recuerda el accidente que le quitó la vida.

La muerte de Lady Di está rodeada por varias dudas y un sinfín de teorías conspirativas que por muchos años señalaron a la familia real de Reino Unido, y aunque el tiempo pasó, las personas se siguen preguntando ¿cómo murió Lady Di?

¿Quién era Lady Di?

Diana se convirtió en el centro de atención mundial en 1981 cuando, la entonces joven de 20 años, se casó con el hijo mayor de la reina Isabel II y heredero al trono, el príncipe Carlos. Tuvieron dos hijos juntos, William y Harry.

"Diana fue un ícono de la inclusión, se atrevió a convivir de cerca con personas que portaban VIH, ayudó a quitar el estigma que se tenía en torno a esa enfermedad. En pleno 2022 sigue siendo fuente de inspiración"



La #Opinión de @vaitiaremateos a 25 años de la muerte de Lady Di pic.twitter.com/SgArane6NZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 31, 2022

Después de su matrimonio, la Princesa de Gales se involucró rápidamente en los deberes oficiales de la Familia Real. Lady Di fue muy popular debido al carisma que tenía, con el cual atraía a la gente, por lo que llegó a ser muy querida en Reino Unido.

Lejos de su vida privada, Lady Di destacó por su labor solidaria, particularmente en la lucha a favor de las personas con SIDA o víctimas de las minas terrestres.

Sin embargo, en 1996 la pareja real anunció que se divorciarían, luego de que en 1995 Lady Di concedió una entrevista televisiva durante la cual habló de su infelicidad en su vida personal y las presiones de su papel público.

¿Cómo murió Lady Di?

Lady Di murió el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico en París. Tras su muerte, hubo un duelo público generalizado que culminó con su funeral en la Abadía de Westminster el sábado 6 de septiembre de 1997.

De acuerdo con algunos periódicos de ese año, la muerte de la Princesa de Gales ocurrió cuando ella viajaba en un auto a más de 128 Km/h que chocó contra un pilar de concreto en el túnel del puente Pont de l’Alma.

Hoy, que se cumplen 25 años de la muerte de Lady Di, he recordado un divertido episodio que protagonizaron ella y el mismísimo Freddie Mercury.



Mira que dije que no habría más píldoras pero esta va a ser cortita. Vamos allá.#pildorilladeverano #LadyDi #FreddieMercury pic.twitter.com/4rBLbghjW5 — La Historieta Musical (aka Jesús Báez Alcaide) (@HistorietaLa) August 31, 2022

Debido al accidente, el chofer que conducía el mercedes donde viajaba Lady Di,murió al instante, el guardaespaldas de la Princesa Diana resultó gravemente herido, mientras que ella falleció en el hospital debido a una hemorragia interna.

Por el accidente que le arrebató la vida a Lady Di, las autoridades detuvieron a siete fotógrafos, ya que se dijo que iban persiguiendo a la Princesa para tomarle una foto al lado de su acompañante.

Finalmente, la conclusión del accidente fue que el chofer de la Princesa de Gales conducía ebrio y eso provocó el choque fatal.

¿Quién era el hombre que viajaba con Lady Di el día de su muerte?

El día su muerte, Lady Di viajaba con su novio, el productor de cine egipcio Dodi al Fayed, quien también murió en el accidente.