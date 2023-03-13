Fatal accidente niña de 3 años dispara pistola mata a hermana en Texas

Una niña de 3 años encontró una pistola cargada en su casa de Texas este domingo y disparó accidentalmente a su hermana, matando a la niña de 4 años, según informó la Policía.

El alguacil del condado de Harris, Texas, Ed González, dijo que las niñas estaban en la habitación de un apartamento en Bammel North Houston Road en Houston, donde vivían con sus padres.

Cinco adultos, que eran todos miembros de la familia o amigos de la familia, estaban en la vivienda aunque ninguno supervisaba a las pequeñas, dijo González.

"La niña de 3 años obtuvo acceso a una pistola semiautomática cargada. Los miembros de la familia escucharon un solo disparo. Corrieron a la habitación y encontraron a la pequeña de 4 años que no respondía", dijo González.

Otra historia trágica por una pistola

La niña fue declarada muerta en el lugar del suceso después de que la Policía respondiera a una llamada de la familia al 911, dijo González. "Simplemente parece otra historia trágica de, nuevamente, un niño que obtiene acceso a un arma de fuego y lastima a otra persona. Y esta vez hubo un disparo fatal", dijo González.

El dueño de la pistola podría enfrentar cargos

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris, Texas, decidirá si alguno de los adultos enfrentará cargos con base en la investigación policial, que aún se encuentra en la fase preliminar, dijo González.

"Nuestros corazones están rotos. Nuestros agentes están bastante conmocionados", dijo González, y señaló que el personal de apoyo estaría en el lugar para ayudar a los oficiales y familiares. "La comunidad se ve afectada cuando un niño pierde la vida de esta manera", dijo González, y agregó que el tiroteo fue otra muerte evitable con pistola.

Si tienes una pistola hay que asegurarla

"Seguimos enviando el mensaje de que esto es muy prevenible", dijo González. "Tienes que asegurarte de ser un propietario responsable de armas y guardarlas en un lugar seguro. Tiene que ser algo más que decirles a los niños pequeños que no toquen las armas. Sabes, tenemos que hacer un poco más. Vemos demasiadas situaciones trágicas como esta".