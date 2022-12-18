Detienen a la actriz Taraneh Alidoosti por apoyar protestas en Irán

Las autoridades de Irán detuvieron el sábado 17 de diciembre a la destacada actriz Taraneh Alidoosti, estrella de "The Salesman", que ganó un Premio de la Academia a la mejor película en lengua extranjera en 2016, después de que expresara su apoyo a las protestas antigubernamentales que han sacudido todo el país islámico.

El 9 de noviembre, Alidoosti publicó una foto de sí misma en Instagram sin un pañuelo en la cabeza con un cartel que decía "Mujer, vida, libertad", uno de los principales eslogans de los manifestantes que han estado tomando las calles de Irán.

"Alidoosti, quien no aportó documentos que respaldaran algunas de sus afirmaciones, fue detenida hace horas por orden de la autoridad judicial", dijo la agencia oficial de noticias IRNA citando un comunicado judicial.

El comunicado decía que varias celebridades habían sido convocadas por "comentarios sin fundamento sobre eventos recientes y la publicación de material provocativo en apoyo de disturbios callejeros anteriores", y que algunas fueron detenidas. No dio más detalles.

En 2020, Alidoosti recibió una sentencia suspendida de cinco meses después de criticar en Twitter a la policía moral, que hace cumplir el hiyab o código de vestimenta islámico.

Alidoosti fue la último de decenas de artistas, periodistas y abogados detenidos en los últimos tres meses por denunciar la violenta represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes en Irán durante las protesas. Algunos de ellos ya han sido puestos en libertad bajo fianza.

Los disturbios y protestas que actualmente afectan a Irán fueron provocados por la muerte el 16 de septiembre en detención de Mahsa Amini, una mujer de 22 años que fue arrestada por usar "vestimenta inapropiada" según el estricto código islámico de vestimenta para mujeres de Irán.

Las protestas plantean uno de los mayores desafíos para el gobierno teocrático en Irán desde la Revolución Islámica de 1979.