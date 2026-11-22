Una reunión entre aspirantes de Morena a la coordinación municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional terminó con un señalamiento de presuntos tocamientos indebidos contra el exfutbolista Carlos “Gullit” Peña.

La exregidora de León, Gabriela Echeverría González, aseguró que el jugador la tocó de manera inapropiada y anunció que acudirá a las instancias internas del partido.

“Yo no lo voy a permitir”: Gabriela Echeverría

Echeverría, quien fue regidora de Morena en el Ayuntamiento de León durante el periodo 2021-2024, relató que durante el encuentro, celebrado en un restaurante de la ciudad, Peña se sentó junto a ella y comenzaron a conversar en un ambiente de bromas.

“Se sentó junto a mí y empezó a bromear; yo reí con él, yo fui amable. O sea, estamos hoy todos los que nos registramos porque eso es lo que caracteriza a mi movimiento”, contó.

Aseguró que en determinado momento el exfutbolista la tocó sin su consentimiento, por lo que decidió levantarse y señalar lo ocurrido.

“No sé en qué estado estaba, porque sí platicamos, reímos, pero hubo un momento en el que fui tocada y yo no lo voy a permitir”, afirmó.

La exregidora dijo que reaccionó de inmediato y que fue la primera en levantarse para expresar su inconformidad. Adelantó que presentará una denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena contra Peña.

“No sucedió de esa forma”: Gullit Peña responde

Tras el señalamiento, Carlos “Gullit” Peña rechazó haber realizado tocamientos sin consentimiento a Gabriela Echeverría. En un comunicado difundido en sus redes sociales, aseguró que lo ocurrido durante la reunión del sábado en el restaurante Pachita fue distinto a lo relatado por la morenista.

El exfutbolista sostuvo que durante el encuentro únicamente conversaron sobre temas relacionados con la mejora de la ciudad.

“Respecto a lo que comenta la señora Gabriela Echeverría, a quien me refiero con todo respeto, les comento que no sucedió de esa forma. Tengo familia, tengo una madre, tengo hijas, y soy el primero en respetar a las mujeres en todos los sentidos”, manifestó.

Rompe el silencio Carlos 'Gullit' Peña tras el escándalo de ayer en el cónclave de Morena.



"No sucedió de esa forma", responde a las acusaciones de Gabriela Echeverría.



Afirma que la reunión de ayer en un restaurante de León solo se abordaron temas para mejorar dicha ciudad.… https://t.co/yEiZcsnGxH pic.twitter.com/pl0mftnPYn — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 22, 2026

¿Quiénes buscan la coordinación de Morena en León?

La reunión congregó a quienes aspiran a encabezar la coordinación municipal, entre ellos la diputada federal Antares Vázquez Alatorre; la exfuncionaria Bárbara Botello Santibáñez; el senador Emmanuel Reyes Carmona; el legislador local David Martínez Mendizábal, así como Vanessa Montes de Oca Mayagoitia y Guillermo Medina Plascencia.

También participan Ramón Rudel Oliva Hernández, Gabriela Echeverría, José Luis Manrique Hernández, Jorge Marcelino Trejo Ortiz y Carlos “Gullit” Peña.