Detienen a exreina de la Feria de la Manzana de Zacatlán; la acusan de fraude millonario en Puebla

Durante la mañana del pasado martes 31 de marzo fue detenida Zaira “N”, mejor conocida como la reina de la 60 Gran Feria de la Manzana, en Zacatlán, Puebla.

Se le acusa de cometer el delito de fraude, presuntamente por apropiarse de un terreno en el Zócalo de Zacatlán, sin que se diera a conocer más información.

Detienen a exreina en Zacatlán, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó la detención de Zaira “N”, quien de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, fue capturada alrededor de las 11:15 horas sobre la carretera Interserrana, a la altura de la comunidad de El Aguacate.

Primeros reportes señalan que Policias Ministeriales ejecutaron la orden de aprehensión por el delito de falsificación de firmas, ya que supuestamente intentó adueñarse de manera ilegal sobre un inmueble donde se ubica el establecimiento conocido como "Colibrí", a sabiendas de que existía un contrato de arrendamiento, según reportaron medios locales.

Tras su detención, Zaira fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes y trasladada al Centro Penitenciario Femenil de Ciudad Serdán, donde permanecerá mientras continúan las investigaciones y el proceso legal.

¿Qué se sabe de la detención de la exreina de la Feria de la Manzana de Zacatlán?

Zaira “N.” fue coronada como reina de la Feria de la Manzana a principios de los años 2000, un certamen emblemático del municipio de Zacatlán que forma parte de una de las celebraciones más importantes de la región.

A más de 15 años de su triunfo, la mujer es empresaria, por lo que las investigaciones apuntaban a un esquema de fraude, sin que se revelaran más detalles.

De acuerdo con la ficha de detención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el arresto ocurrió el martes 31 de marzo, a la altura de la calle Fábricas.

Al momento de su detención, la exreina iba vestida con una blusa de color negro, un suéter color café, un pantalón azul y botas negras, según se pudo observar en las imagenes difundidas.

De manera extraoficial se habla de que la ganadora del certamen podría enfrentar su proceso legal bajo libertad cautelar, esto con el fin de determinar su culpabilidad o inocencia. Además, deberá acudir a las instalaciones de la FGE Puebla para la firma periódica mensual.