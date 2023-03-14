“Se rompió el hielo": Adán Augusto López y Jucopo mantienen diálogo

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la oposición en la Cámara de Diputados rompieron el hielo y, por primera vez, comenzaron a negociar los temas de la agenda legislativa que le interesan al gobierno federal y también a los partidos. Ambos necesitan los votos para sacar reformas constitucionales.

En la reunión privada que sostuvo el titular de Segob con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) analizaron los temas a impulsar.

Así lo señaló Adán Augusto López: “Hoy estuvieron los representantes de todas las fracciones que coexisten ahora en la Cámara de Diputados. Hay todavía mayores coincidencias y creo que transitarán en breve en la Cámara de Diputados”.

En tanto, para Rubén Moreira, coordinador del Partido Revolucionario Institucional, el encuentro fue satisfactorio e inédito.

“Se rompió el hielo por un buen secretario. Yo creo que hoy inauguramos un muy buen diálogo con la Secretaria de Gobernación que es la responsable de llevar la relación con nosotros y creo que fue una uy buena reunión de trabajo en muy buenos términos, mucha cordialidad”, reconoció el priista.

Agradezco a las diputadas y diputados que integran la JUCOPO, el diálogo franco y honesto que hemos tenido hoy en la mañana, donde pudimos conversar sobre las reformas constitucionales que se discutirán en este periodo.



Con voluntad y compromiso, México se fortalece. pic.twitter.com/aZj1I31Ctk — Adán Augusto López H (@adan_augusto) March 14, 2023

Augusto López y Jucopo impulsarán temas en conjunto

Entre los temas que se impulsara figuran:

El artículo 33 que permitiría que extranjeros en México tengan libertad de opinar sobre cualquier tema sin temor a ser expulsados a menos que pongan en riesgo la seguridad nacional.

Otra, es reducir de 21 a 18 años la edad para que los ciudadanos puedan acceder como candidatos para ser diputados federales. De este tema, las propuestas son de varios grupos parlamentarios.

También figuran medidas para evitar la injerencia del crimen organizado en futuros comicios en el país. Una propuesta impulsada por la oposición y en la que vislumbran posible acuerdo.

“Hay otra en la que también hay consenso, que es la de penalizar que el crimen organizado intervenga en procesos electorales” señaló Adán Augusto López.

El priista Moreira destacó: “Ese tema lo aceptaron discutir, es de crear algún tipo de norma, para evitar que el narcotráfico entre a elecciones… anular la elección si se comprueba que entro el crimen organizado”.

La oposición le apuesta a que esta reforma pueda concretarse para las elecciones de 2024.

Además, la reforma a la Ley de Aviación civil y la Ley de Aeropuertos, en la que el primer acuerdo fue dar más tiempo para su análisis.

Los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados y Adán Augusto López acordaron volverse a reunir, pero no le pusieron fecha, incluso en los futuros encuentros podrían incluir a otros funcionarios del gobierno federal.