¡Inmunidad total para Adán Augusto! Poder, fuero y cero cuentas

El incendio político que comenzó en Tabasco ya llegó a la capital. Adán Augusto López , uno de los hombres más cercanos al expresidente López Obrador, ha dejado de encabezar a la bancada mayoritaria en el Senado. Pero no se equivoquen: no se va para rendir cuentas.

Se retira a la sombra de su escaño, protegido por una inmunidad que parece impenetrable, a pesar de que las pruebas de irregularidades en su contra crecen cada día.

México en el sótano de la corrupción mundial

Las cifras no mienten y duelen. Este año, Transparencia Internacional reveló que México vive su peor momento histórico, hundiéndose hasta el lugar 140 en el ranking global de corrupción. Esta caída no es solo un número; se traduce en hospitales sin medicinas y escuelas que se caen a pedazos.

Según investigadores de Mexicanos Contra la Corrupción, el dinero que debería ir a servicios públicos se está quedando en las manos del llamado "Grupo Tabasco", una red política que operó desde las entrañas del gobierno.

Los nexos peligrosos con "La Barredora"

El nombre de Adán Augusto está manchado por los antecedentes de su círculo cercano. En 2022, filtraciones militares expusieron que su exjefe de seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez , tenía vínculos con "La Barredora" , un grupo criminal dedicado al huachicol y la extorsión.

Aunque Bermúdez fue finalmente arrestado en 2025, Adán Augusto —quien lo nombró— nunca ha sido llamado a declarar. Los reportes de inteligencia existían desde 2019, pero el poder decidió mirar hacia otro lado.

Empresas fantasma y fortunas inexplicables

Además de las sombras del crimen organizado, a López Hernández lo persiguen acusaciones de desvío de recursos. Se habla de millones de pesos movidos a través de empresas fantasma y un aumento en su patrimonio personal que nadie ha podido explicar.

Los expertos llaman a esto "captura institucional": un sistema donde el poder se protege a sí mismo antes que a los ciudadanos. Hoy, Adán Augusto no cae; simplemente se mueve de lugar para seguir disfrutando del blindaje político.

¿Un sistema diseñado para la impunidad?

La verdadera historia aquí no es solo un hombre, sino un sistema que permite que la cercanía al mando signifique inmunidad total. Mientras las denuncias se acumulan, no hay investigaciones abiertas ni fiscales interesados en su caso.

La pregunta que flota en el aire este 2 de febrero es: ¿cuánto tiempo puede aguantar un país donde la corrupción no se castiga y el costo lo pagan las vidas humanas de los más pobres?

El costo humano del "Grupo Tabasco"

Mientras el "Grupo Tabasco" consolidaba su red, los servicios básicos en México colapsaron. La conexión es directa: a más corrupción, menos recursos para la seguridad y la salud.

Adán Augusto López se retira de los reflectores, pero deja tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y un país que exige justicia en lugar de silencios estratégicos. El fuero le da tiempo, pero la historia difícilmente lo absolverá.