Adán Augusto López deja la coordinación de los senadores de Morena

Adán Augusto López, integrante del Partido Morena, anunció que dejará la coordinación de los senadores de dicho instituto político. Ignacio Mier será quien tome la batuta de los senadores de la bancada morenista.

El también exgobernador de Tabasco abandona la coordinación de los senadores guindas tras los escándalos sobre Hernán Bermúdez Requena, su secretario de seguridad de Tabasco, quien fue acosado de colaborar con la banda del crimen organizado llamada “La Barredora”.

Aunque Adán Augusto López deja la coordinación del senado, no abandona Morena, ya que será de la coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Tabasco, de cara a las elecciones intermedias de 2027.

López Hernández acotó que seguirá como senador de la República y que no pedirá licencia al cargo. “Seré un soldado más”, señaló este domingo 1 de febrero de 2026 en un mensaje a medios de comunicación tras una reunión plenaria de los senadores morenistas.

Denuncias contra Adán Augusto López fueron congeladas por la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) tenía al menos 37 denuncias contra Adán Augusto López , las cuales fueron presentadas hace tres meses, debido a irregularidades financieras detectadas cuando era gobernador de Tabasco.

El presunto daño fue de alrededor de 700 millones de pesos. No obstante, la FGR no ha actuado ante dichas acusaciones contra el también exsecretario de Gobernación en el sexenio pasado.