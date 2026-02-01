La Barredora Guinda: Investigación expone red de empresas fantasma ligada a Adán Augusto López

Lo que nos faltaba. Adán Augusto López Hernández estaría detrás de una red de empresas fantasma, factureras y prestanombres que se hicieron de millonarios contratos públicos: “La Barredora Guinda”.

La Barredora Guinda y el esquema de empresas fantasma vinculado a Adán Augusto

“Como al menos una red de 20 empresas, algunas de ellas declaradas oficialmente fantasma por el SAT, sirvieron para mover alrededor de 2 mil 360 millones de pesos. Esto durante el gobierno de Adán Augusto. La mayoría de estas empresas recibieron contratos en Tabasco cuando él era gobernador”, explicó Valeria Durán, integrante de Mexicanos contra la Corrupción.

De acuerdo con una investigación, el consentido de Tabasco y su fiel escudero, Hernán Bermúdez Requena, crearon una red fachada con prestanombres para adjudicarse contratos de obras públicas en seis estados gobernados por Morena, además de contratos en Conagua y Segalmex; a esta red se le conoce como “La Barredora Guinda”.

“La mayoría de los gobiernos que otorgaron los dos mil millones de pesos en contratos públicos, pues eran gobiernos guindas, gobiernos de Morena, por eso decidimos ponerle la Barredora Guinda y vemos que los contratos no solamente estuvieron en Tabasco, estuvieron también en Campeche, Chiapas, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo ”, agregó Valeria Durán.

Contratos millonarios y prestanombres: cómo operaba la Barredora Guinda ligada a Adán Augusto

Documentos oficiales muestran que cada una de estas empresas utilizó la identidad de trabajadores, oficinistas y beneficiarios de programas sociales para registrarlos como supuestos accionistas, socios o apoderados.

Aunque también están involucrados amigos de Adán Augusto López , como Alejandro Márquez Rodríguez.

“Y Alejandro está detrás de algunas de esas compañías, como lo es Enrose; está en otras más. Entonces ahí vemos otro cercano a Adán Augusto que pertenece a esta red que comparte domicilios, que comparte accionistas”, añadió Valeria Durán.

Varias de las empresas fachada fueron constituidas en la Notaría 7, que justamente está en la misma dirección de la notaría de Adán Augusto López .

Y a pesar de los prestanombres, todos los caminos conducen a Adán.

“Dan como domicilio propiedades que pertenecen también a los Bermúdez Requena; otra empresa tiene su domicilio en uno de los edificios más altos y más importantes e imponentes de Tabasco, que pertenecen al propio Adán Augusto”, sentenció Valeria Durán.

La Barredora Guinda se adjudicó contratos públicos por más de 2 mil 360 millones de pesos cuando Adán Augusto López fue gobernador de Tabasco y ninguna autoridad los investiga.