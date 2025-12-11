ADerogyl: el escudo inmunológico con vitaminas A, C y D para prevenir enfermedades respiratorias

En la búsqueda constante por mantener una salud óptima , especialmente ante la temporada de desafíos respiratorios, contar con un refuerzo inmunológico eficaz es fundamental. ADerogyl se presenta como una solución completa que combina las propiedades clave de las Vitaminas A, C y D para blindar tu organismo y el de tu familia.

La fórmula de ADerogyl es para mayores de 12 años y se basa en la combinación de 3 vitaminas esenciales para la protección diaria:



Vitamina C: Actúa como limpiador natural de células en todo el cuerpo (efecto antioxidante).

Actúa como limpiador natural de células en todo el cuerpo (efecto antioxidante). Vitamina A: Proporciona protección contra enfermedades respiratorias.

Proporciona protección contra enfermedades respiratorias. Vitamina D: Su función principal es estimular las defensas (fortaleciendo la respuesta inmune del cuerpo).

Esta combinación es ideal para fortalecer el sistema inmune y prepararte para cualquier desafío ambiental.

ADerogyl C: Cuidado integral para los más pequeños

La presentación ADerogyl C ofrece beneficios diseñados específicamente para el crecimiento y protección de los más pequeños para construir un sistema de defensas fuerte.

Lo que realmente distingue a ADerogyl es su capacidad de protección prolongada. Gracias a su combinación avanzada de Vitaminas A, C y D, ofrece 35 días de protección efectiva contra el resfriado y la gripa. Esto significa que ADerogyl te protege 3 veces más tiempo que la Vitamina C utilizada de forma individual. De esta forma, se convierte en el escudo confiable y duradero para toda la familia.

