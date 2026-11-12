Quedarte sin llamadas, mensajes y datos móviles podría ocurrir antes de lo que imaginas si no revisas el estatus de tu celular antes del 15 de noviembre. Te compartimos las líneas telefónicas afectadas, los horarios de suspensión de servicio y todo lo que debes saber.

¿Por qué van a suspender las líneas telefónicas en noviembre?

Las líneas telefónicas serán suspendida al no ser sido vinculadas a la CURP y a una identificación oficial, una medida obligatoria de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

El objetivo del registro es evitar el anonimato en las tarjetas SIM y combatir delitos como la extorsión y el fraude.

¿A qué hora suspenderán las líneas telefónicas el 15 de noviembre?

La suspensión de la línea telefónica del próximo domingo no ocurrirá a una hora exacta , ya que cada operador móvil realiza la desconexión de manera escalonada después de la fecha límite.

¿Hay plazo para evitar la suspensión de líneas telefónicas?

¡Sí! El plazo para evitar la suspensión de líneas es de 72 horas , por lo que los dispositivos podrían perder las llamadas, mensajes y conexión a internet hasta el 17 de noviembre 2026.

Celulares que serán afectados por la suspensión de líneas telefónicas este domingo

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) reveló que los número afectados por la suspensión de líneas en México serán aquellos con terminación “6”.

El registro de celulares debe realizarse antes del 15 de noviembre 2026 para evitar contratiempos o problemas con tu celular.

Los números telefónicos que cuentan con un plan son dados de alta de forma automática por la misma compañía del teléfono

¿Llevas años con tu número celular y todavía no está a tu nombre? 🧐 Es momento de vincular tu línea para mantener tu servicio activo. Si tu número termina en 6️⃣, tienes hasta el 15 de noviembre. 📲 ¡Revisa el calendario! Solo te toma 5 minutos. Ubica tu compañía celular en https://t.co/5fdrUWqeql #YoRegistro — CRTGobMX (@CRTGobMX) November 10, 2026

¿Cómo evitar la suspensión de tu número telefónico? Paso a paso para registrar tu línea

No todo está perdido. Si quieres evita la suspensión de tu línea telefónica, lo único que tienes que hace es registrar el número celular a tu identidad oficial, pero ¿cómo hacerlo?

Conecta tu teléfono a una red Wi-Fi ; también puedes hacerlo con datos móviles si aún están disponibles.

a una ; también puedes hacerlo con datos móviles si aún están disponibles. Ingresa al portal web o aplicación telefónica.

Agrega tu número telefónico.

Toma una foto de tu credencial vigente por ambos lados, para verificar el documento.

por ambos lados, para verificar el documento. Valida tu identidad utilizando la cámara de tu celular; sigue las instrucciones que muestre en la pantalla y listo.

El portal oficial de la CRT cuenta con tutoriales específicos para cada una de las compañías telefónicas en las que esté dado de alta tu número de celular.

¿No sabes cómo vincular tu línea? 🤔📶 El procedimiento es muy fácil y rápido, te mostramos cómo hacerlo en menos de 5 minutos desde tu celular. 📲 Solo ten a la mano tu identificación oficial con CURP y recuerda que puedes hacerlo directo con tu compañía. Una vinculación accesible, gratuita, incluyente y segura. 🤝✅ Ubica la plataforma en: https://t.co/5fdrUWqMfT 🔗 #YoRegistro — CRTGobMX (@CRTGobMX) November 6, 2026

Calendario para el registro de celulares 2026 en México

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones compartió el calendario oficial para el registro de líneas de celulares en lo que queda de este año.

Terminación “6” - 15 de noviembre

Terminación “7” - 30 de noviembre

Terminación “8” - 15 de diciembre

Terminación “9” - 31 de diciembre