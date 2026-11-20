La famosa prisión de Rikers Island, ubicada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, tendrá que esperar varios años más para desaparecer.

El alcalde Zohran Mamdani presentó este viernes 20 de noviembre un nuevo plan para cerrar definitivamente el complejo penitenciario en 2032, cinco años después de la fecha establecida legalmente.

El anuncio representa un nuevo intento por terminar con la operación de una prisión que durante décadas ha sido señalada por problemas de violencia, hacinamiento y deficiencias en la atención de los internos.

¿Por qué quieren cerrar la prisión de Rikers Island?

Rikers Island es uno de los complejos penitenciarios más conocidos y polémicos de Estados Unidos, ubicado en una isla del East River, cerca del aeropuerto LaGuardia, recibe personas detenidas que esperan la resolución de sus procesos judiciales.

Durante años, el lugar ha enfrentado críticas por las condiciones de sus instalaciones y los episodios de violencia registrados tanto entre los internos como contra el personal penitenciario.

De acuerdo con los datos presentados por la administración de Mamdani, el tiempo que las personas permanecen bajo custodia en Rikers es casi cuatro veces superior al promedio nacional.

Además, las agresiones contra detenidos y trabajadores penitenciarios ocurren a una tasa ocho veces mayor que en cárceles similares.

¿Qué pasará con los reclusos de Rikers Island?

El proyecto presentado por Mamdani contempla trasladar a las personas privadas de la libertad a cuatro instalaciones penitenciarias que estarán distribuidas en Brooklyn, Queens, El Bronx y Manhattan.

De acuerdo con el calendario anunciado por la administración municipal, las aperturas se realizarían de la siguiente manera:

Brooklyn: el nuevo centro penitenciario abriría en 2029.

Queens: la instalación estaría lista en 2031.

El Bronx: también contempla su apertura en 2031.

Manhattan: sería el último centro, con inauguración prevista para 2032.

Cada una de las nuevas instalaciones tendrá una capacidad aproximada de mil 40 espacios y estará ubicada más cerca de los tribunales, el transporte público y las comunidades donde viven las personas encarceladas.