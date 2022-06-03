Aerolíneas de EU piden eliminar pruebas Covid-19 a viajeros

Aerolíneas de EU pidieron al gobierno eliminar las pruebas de Covid-19 a viajeros internacionales debido a que eso disminuye la cantidad de vuelos.

Las aerolíneas estadounidenses intensificaron la presión para que el gobierno elimine los requisitos de pruebas Covid-19 a viajeros internacionales.

Robert Isom, director de American Airlines, dijo que pedir pruebas de Covid-19 a los pasajeros resulta “absurdo” y además “deprime” a quienes realizan viajes de placer o de negocios.

Añadió que los ciudadanos de Estados Unidos no viajan al extranjero por temor a dar positivo a Covid-19 y no poder volver a su país por las reglas del aeropuerto. También dijo que los viajes se redujeron un 14 por ciento en comparación con los niveles antes de la pandemia.

"Estamos realmente frustrados y esto es algo que está perjudicando no sólo a los viajes a Estados Unidos, sino que simplemente no tiene sentido", dijo Isom.

Por su parte, el CEO de la aerolínea De lta Air Lines DAL.N , Ed Bastian, aseguró que la eliminación de los requisitos impulsará los viajes y sostuvo que 44 de los 50 países a los que viaja la compañía no exigen las pruebas de Covid-19.

Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EU exigen que los viajeros den negativo en las pruebas realizadas un día antes de volar a Estados Unidos.

Europa levanta algunas restricciones por Covid-19 a viajeros

Hace poco más de un mes, países europeos como España levantaron todas las restricciones por Covid-19 a viajeros que lleguen de cualquier nación de la Unión Europea, ante la disminución de casos del virus.

Naciones de Europa informaron que los viajeros solo deberán presentar su certificado de vacunación para viajar, y quienes no cuentan con él deberán presentar una prueba de Covid-19 negativa o de recuperación reciente del virus.

Además, también eliminaron el uso obligatorio de los cubrebocas en los aeropuertos y aviones, sin embargo, las autoridades sanitarias recordaron que utilizar mascarilla disminuye el riesgo de contagio de Covid-19.

