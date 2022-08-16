VIDEO: Aficionado se enoja e intenta atropellar al árbitro

Durante un partido de futbol de la tercera División de Sudáfrica, un aficionado se molestó con las marcaciones del árbitro y decidió atropellarlo a pesar de que el encuentro aún no terminaba.

Una vez más las decisiones arbitrales causaron polémica y molestía a los jugadores y aficionados, sin embargo, uno de los pamboleros fue un paso más allá del enojó y quiso atropellar al silbante.

El momento quedó grabado en los celulares de las personas que se encontraban en el lugar y los videos se volvieron virales en redes sociales.

Aficionado intenta atropellar a un árbitro

El polémico video comienza cuando una camioneta entró a la cancha a toda velocidad justo cuando un grupo de jugadores le reclamaban al árbitro por una decisión.

Al aficionado que conducía la camioneta poco le importó que en el terreno de juego aún se encontraban los futbolistas y en las gradas había familias viendo lo que acontecía.

😯 ¡INSÓLITO!



Este aficionado de la Tercera División de Sudáfrica intentó atropellar al árbitro tras estar en desacuerdo con sus decisiones.pic.twitter.com/5CAOfeT2WL — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) August 13, 2022

El aficionado condujo el vehículo hasta donde se encontraba el árbitro, mientras todos corrían para esquivarlo, después se dio la vuelta y se dirigió hacia donde se encontraba una de las bancas de los jugadores.

El conductor cambió nuevamente de dirección y continuó su camino por una orilla de la cancha hasta que se detuvo, mientras las personas corrían para evitar ser atropelladas por el molesto aficionado.

En el video no se muestra que la acción del aficionado dejara heridos y las autoridades de la tercera División de Sudáfrica tampoco informaron sobre lesionados o algún accidente de gravedad ocasionado por el aficionado que conducía la camioneta.

Sin embargo, los usuarios de redes sociales condenaron la acción del hombre ya que puso en riesgo la vida de varias personas que se encontraban en la cancha.

“Es un mal perdedor”, “La gente se rie mientras todos los que están en el terreno de juego y en los banquillos tienen que salvar su vida. Es increíble la escena. Encima al autor seguro no le pasó nada y puede repetir la escena en otro momento y quién sabe lo que pueda ocurrir”, fueron algunos de los comentarios compartidos por usuarioa de las redes sociales.