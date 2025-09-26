Brutal ataque en Ixtapaluca: cuatro mujeres son agredidas con arma blanca por el mismo sujeto

Una terrible agresión se registró este jueves 25 de septiembre de 2025 en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México (Edomex), donde cuatro mujeres fueron atacadas con un cuchillo por un mismo hombre.

Los reportes policiales indican que el ataque ocurrió en calles de la colonia Cuatro Vientos, donde las víctimas quedaron gravemente heridas. Las víctimas que resultaron lesionadas eran cuatro mujeres de 48, 30, 18 y 11 años de edad.

Sujeto discutió con su pareja y la agrede en Ixtapaluca

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la policía municipal al reportarse una agresión con arma blanca dentro de una casa.

Cuando los policías llegaron detuvieron a un hombre señalado como el presunto responsable de haber lesionado a las mujeres.

El presunto responsable fue identificado como Israel “N”, de 28 años de edad, y quien es pareja de una de las víctimas, con quien discutió.

Mujeres intentan defender a otra y sujeto las ataca

Los primeros reportes indican que Israel “N” estaba discutiendo con su pareja al interior de un domicilio, pero de pronto tomó un cuchillo y la atacó con dicha arma punzo cortante.

Sin embargo, cuando tres mujeres que estaban presentes, quienes se desconoce la relación o parentesco que tenían con ella, al ver la situación intervinieron para defenderla, también fueron atacadas por el mismo sujeto.

El hombre una vez que fue detenido quedó a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para definir su situación legal.

Hasta este momento se sabe que las cuatro víctimas tuvieron que ser llevadas al hospital debido a las heridas ocasionadas y el estado de salud se desconoce.

La policía de Ixtapaluca informó que las víctimas reciben atención médica y el detenido fue traslado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.