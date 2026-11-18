Un escenario que durante décadas había sido poco frecuente volvió a encender las alertas sanitarias. Y es que, bebés están naciendo con sarampión en Estados Unidos, luego de que se confirmaran 13 casos de infección congénita durante el actual repunte de la enfermedad.

La situación preocupa a especialistas debido a que el virus puede transmitirse de una mujer embarazada al feto durante la gestación, lo que representa un riesgo para la salud de los recién nacidos y puede ocasionar complicaciones graves.

De acuerdo con cifras preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, entre enero de 2025 y el 28 de septiembre de 2026 se identificaron 13 casos de sarampión congénito, además de 112 infecciones confirmadas en mujeres embarazadas.

El reporte fue difundido en la publicación médica NEJM Evidence, que advierten sobre el regreso de una situación que no se observaba en el país desde hace varias décadas.

¿Por qué están naciendo bebés con sarampión?

El sarampión congénito ocurre cuando una mujer contrae el virus durante el embarazo y lo transmite a su bebé antes del nacimiento.

De acuerdo con especialistas de la Academia Estadounidense de Pediatría, entre 25 y 30 por ciento de los bebés cuyas madres contraen sarampión poco antes de dar a luz podrían infectarse.

Entre los 112 casos identificados en mujeres embarazadas, prácticamente todas no estaban vacunadas contra el sarampión o tenían un estado de vacunación desconocido; solamente dos contaban con antecedentes distintos.

Los especialistas advierten que el repunte de contagios está relacionado con la disminución de las tasas de vacunación, lo que ha permitido que el virus vuelva a circular en comunidades donde anteriormente estaba controlado.

¿Qué riesgos representa el sarampión para los recién nacidos?

La infección congénita puede provocar diferentes complicaciones en los bebés. Entre los síntomas identificados se encuentran fiebre, ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos) y erupciones cutáneas.

Sin embargo, las consecuencias pueden ser todavía más graves, pues la enfermedad también puede ocasionar neumonía, encefalitis y otras complicaciones neurológicas.