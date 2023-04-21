Alberto Fernández no buscará la reelección en Argentina

Alberto Fernández, presidente de Argentina, anunció hoy 21 de abril que no buscará la reelección de su cargo para los comicios presidenciales que se realizarán en octubre próximo.

El mandatario informó sobre su decisión a través de un video que compartió en sus redes sociales, en el que dijo que el 10 de diciembre entregará la banda presidencial a “quien sea elegido legítimamente en las urnas”.

“Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político que represente a quienes seguimos y seguiremos”, indicó Alberto Fernández.

“Soy Presidente de tiempo completo. Banque lo que nos dejo Macri, la pandemia, la guerra y la sequía. De nada me quejo. Presidente de tiempo completo hasta el 10 de diciembre y trabajaré democratizando el partido para que un compañero o compañera sea el próximo/a Presidente” https://t.co/s8ITHDktu1 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) April 21, 2023

Durante su video, también hizo breve recuento de lo que vivió durante su gobierno de cuatro años en Argentina, como la crisis económica y de endeudamiento por la que pasa actualmente, la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania.

Añadió que “necesitamos generar un nuevo ciclo virtuoso en el que otros se empoderen para volver a conquistar los corazones de quienes siguen mirándonos como el espacio que garantiza que no volverá a la derecha a traernos su pesadilla y su oscuridad”.

Actualmente, Argentina sufre una crisis económica y tiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional, lo que ha provocado una inflación al 100 por ciento y una devaluación de su moneda frente al dólar.

¿Cuándo termina el gobierno de Alberto Fernández en Argentina?

Las elecciones presidenciales en Argentina se llevarán a cabo el próximo octubre, cuando los ciudadanos saldrán a la calle para votar por el candidato que los gobernará los próximo cuatro años.

El 10 de diciembre será el último día del gobierno de Alberto Fernández, en esa fecha entregará la banda presidencial a la persona que lo sucederá como presidente de Argentina.

Mauricio Macri tampoco va por la presidencia de Argentina

El expresidente argentino Mauricio Macri, quien también es oposición del partido de Fernández, anunció recientemente que tampoco se postulará como candidato a la presidencia.

"No seré candidato en la próxima elección. Y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos”, anunció también en sus redes sociales hace unos días.