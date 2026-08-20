Lluvias en CDMX hoy; conoce qué alcaldías se verán afectadas

¡Saca el paraguas y las botas! Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) activaron la alerta amarilla por lluvias en varias alcaldías de la capital, consulta cuáles son las zonas afectadas este jueves 20 de agosto.

¿Dónde está lloviendo en la CDMX?

Ya comenzó a llover en la capital. Se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del jueves 20 de agosto de 2026 en las demarcaciones de:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Gustavo A Madero

Iztacalco, Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

Las lluvias que se registraron esta tarde en la zona norte de la Ciudad de México, han dejado diversas afectaciones.

Un encharcamiento de consideración afecta la circulación vehicular del Circuito Interior con dirección al Aeropuerto al cruce con Oceanía en la alcaldía Venustiano Carranza.

El agua estancada abarca los 5 carriles del circuito interior, por lo que los automovilistas han tenido que cruzar con precaución para no dañar sus vehículos, se han generado ya largas filas de autos que están a la espera de que bajen los niveles del agua que ha quedado estancada en la zona.

¿Cuáles son las tonalidades para las alertas de lluvias en CDMX?

En la Ciudad de México, el sistema de alertas por lluvias utiliza cinco colores para indicar la intensidad de los fenómenos meteorológicos y los posibles daños que pueden ocasionar.

Cada nivel representa una condición distinta, desde lluvias dentro de los parámetros habituales hasta fenómenos poco frecuentes que pueden provocar afectaciones graves.



Verde: Indica condiciones promedio en la capital mexicana, sin que se espere una situación meteorológica fuera de lo habitual.

Amarillo: Señala la presencia de lluvias ligeras que pueden ocasionar daños si llegan con granizo.

Naranja: Este color corresponde a fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños, especialmente en estructuras frágiles.

Rojo: Advierte sobre fenómenos meteorológicos con gran intensidad.

Púrpura: Es el nivel más alto de la alerta y se activa ante fenómenos meteorológicos fuertes e intensos, que pueden dejar graves daños.

¿Por qué está lloviendo en la CDMX?

Hoy, jueves 20 de agosto, las lluvias en la CDMX se deben a la combinación de varios factores atmosféricos. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, un canal de baja presión sobre el interior del país, junto con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, está dejando fuertes lluvias en toda la capital.

Además, la humedad y las condiciones de inestabilidad ayudan a desarrollar las lluvias durante la tarde en la CDMX.

Agosto forma parte de la temporada de lluvias en México, por lo que la presencia de humedad y sistemas atmosféricos que favorecen la convección pueden dejar lluvias fuertes.