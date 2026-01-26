Corte de agua en Iztapalapa y Tlalpan: Fechas y colonias afectadas por reparaciones

Si vives en la Ciudad de México, toma precauciones. Un corte de agua y disminución en la presión del suministro afectará a las alcaldías Iztapalapa y Tlalpan durante los últimos días de enero, informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

Las labores ya están en curso y podrían impactar actividades cotidianas como el aseo, la limpieza y el almacenamiento del recurso.

De acuerdo con el aviso oficial, los trabajos responden a mantenimiento técnico en infraestructura hidráulica, por lo que se prevén afectaciones temporales mientras se concluyen las maniobras programadas. La dependencia recomendó a la población administrar el agua disponible y anticipar necesidades básicas durante este periodo.

Iztapalapa tendrá corte de agua por trabajos en pozo

La alcaldía Iztapalapa enfrenta cortes y baja presión en el suministro debido a trabajos en el transformador del Pozo Unidad Modelo 1. Las tareas comenzaron el 24 de enero a las 18:00 horas y el servicio se restablecerá el martes 27 de enero, una vez concluidas las labores.

Durante estos días, vecinos de las zonas impactadas podrían notar intermitencia en el flujo o disminución significativa de presión, por lo que SEGIAGUA pidió almacenar agua con responsabilidad y evitar el desperdicio.



Las colonias afectadas durante esta fecha son: Unidad Modelo y Cacama.

Colonias de Tlalpan con baja presión de agua HOY

En Tlalpan, el personal técnico realiza trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el Pozo Periférico 6 este lunes 26 de enero, a partir de las 10:00 horas.

Las colonias con afectaciones en la alacaldía Tlalpan son:



Guadalupe Tlalpan, San Bartolo El Chico y Arenal Tepepan, donde se prevé disminución del suministro durante el día.

La autoridad informó que el servicio se normalizará alrededor de las 21:00 horas del mismo lunes, al concluir los trabajos.

SEGIAGUA recordó que, en caso de necesitar apoyo, los habitantes pueden solicitar pipas de agua a través de la 'Línea H2' marcando 426, y mantenerse atentos a los avisos oficiales para conocer cualquier actualización.