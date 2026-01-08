Sacan agua de las coladeras: La desesperante realidad en Álvaro Obregón tras falta del suministro|Mientras Dormía

Mientras Usted Dormía, vecinos buscan agua en las coladeras. Una fuga de agua en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX ha dejado sin suministro a decenas de familias desde hace varios días, obligando a los habitantes a recolectar el líquido que se desperdicia en la vía pública ante la falta de agua potable en sus domicilios.

Falta de agua en alcaldía Álvaro Obregón por falta de reparación provoca medidas desesperadas

De acuerdo con vecinos afectados, el problema comenzó hace cinco días, cuando se detectó una filtración que se extiende desde la calle Nueve hacia la parte baja de la zona. Desde entonces, el agua no llega por las tuberías, situación que ha impactado al menos a seis viviendas.

"No tenemos nada, ni una gota. Ya tenemos días así y lo único que podemos hacer es juntar lo que sale de la fuga", señaló Xóchitl Ramos, vecina afectada, quien explicó que el agua recolectada se utiliza para actividades básicas como el baño y la limpieza del hogar.

Otra residente, Jazmín, indicó que varias personas permanecen durante horas acarreando agua para evitar que se desperdicie. "La usamos para el baño o los trastes. No se ve sucia, se ve potable", afirmó. En el mismo sentido, Efrén Olguín, vecino de la zona, señaló que ante la carencia del servicio, la prioridad es aprovechar el líquido que se filtra por las coladeras.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



La falta de agua obligó a vecinos de Álvaro Obregón, en #CDMX, a meterse a una coladera para recolectar lo que escurría de una #fuga



Llevan más de 5 días sin agua potable y la filtración continúa. Decenas de familias siguen esperando una solución.… pic.twitter.com/hPuaoQIx3V — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 8, 2026

Vecinos relatan que incluso después de regresar de su jornada laboral deben salir a buscar agua. "Ahorita es para bañar a mi hijo, después tendré que regresar o esperar hasta mañana", comentó Xóchitl Ramos.

Autoridades informaron que cuadrillas de reparación ya localizaron el ducto dañado, el cual atraviesa avenida Centenario, y que los trabajos ya iniciaron. Sin embargo, los habitantes señalan que la filtración continúa en una vivienda ubicada en la calle Dos, colonia Herón Proal, incluso después de más de 36 horas, mientras el servicio sigue sin restablecerse.

Cortes de agua en CDMX golpean a varias colonias durante inicio enero

La falta de agua no sólo afecta a la Alcaldía Álvaro Obregón. La Ciudad de México enfrentará nuevos cortes de agua en distintas alcaldías durante enero debido a trabajos de mantenimiento en pozos de abastecimiento, informó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA).

En Iztapalapa, el pozo Carlos L. Gracidas se encuentra fuera de operación, lo que provocará disminución del suministro en colonias como Renovación y Chinampac de Juárez. El restablecimiento del servicio está previsto para el lunes 19 de enero.

En la alcaldía Benito Juárez, el pozo Miraflores también permanece fuera de operación debido a una falla en la bomba, afectando principalmente a la colonia San Pedro de los Pinos. Las autoridades señalaron que los trabajos concluirán el lunes 16 de enero.

Ante estos cortes de agua en CDMX, se recomienda a la población almacenar el recurso y solicitar pipas gratuitas a través de los canales oficiales mientras se normaliza el servicio.