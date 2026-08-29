¡Se reencuentran! Alejandro Villalvazo dice adiós a su compañera para regresar con polémica dupla

¡Es oficial! TV Azteca se prepara para cambios en su programación, pero con el mismo eje y objetivo que caracterizan a sus conductores: informar con hechos la realidad que millones de mexicanos viven día a día.

Los periodistas y reporteros, junto con todo el equipo de TV Azteca, llevarán a cada hogar la mejor información desde cualquier parte con la seriedad que implica una noticia para que la audiencia pueda conocer el panorama de la noticia desde todos los ángulos.

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Alejandro Villalvazo se despide de Lucy Bravo

Con el estilo que los caracteriza, los conductores Alejandro Villalvazo y Lucy Bravo cierran un ciclo de estar al frente de Hechos Meridiano, noticiero que comenzó un 21 de mayo de 1999.

De lunes a viernes, en un horario de 14:00 a 15:00 horas, Alejandro y Lucy acompañaron al público en cada transmisión con la pasión y profesionalismo que los caracteriza.

En esta nueva etapa, Lucy Bravo dejará de formar parte de este noticiero, pero su esencia y estilo quedarán en la memoria de los millones de mexicanos que confiaron en esta dupla inolvidable.

La polémica dupla de Villalvazo con Christian Lara

Alejandro Villalvazo volverá a conducir Hechos Meridiano con Christian Lara, quien ha estado al frente de Hechos con Los Ruiz Lara.

El 28 de abril de 2023, Christian Lara se despidió de Hechos Meridiano, después de 10 años trabajando junto a Alejandro Villalvazo.

Ahora, tres años después, volverán a estar juntos en este espacio informativo que podrás ver en la señal de TV Azteca y en todas las redes sociales de la cadena.

¿Qué pasará con Lucy Bravo y Roberto Ruiz?

Lucy Bravo, periodista especializada en política exterior, comercio internacional, diplomacia y geopolítica, llegará a otro espacio informativo en adn Noticias en un horario de 9 a 10 de la noche.