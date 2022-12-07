Alemania arresta presunto grupo terrorista buscaba derrocar a gobierno

La policía de Alemania ha arrestó hoy un presunto grupo terrorista alemán de extrema derecha liderado por un hombre que afirma ser descendiente de una antigua línea real acusado de conspirar para derrocar al gobierno e instalarlo como monarca.

El príncipe Enrique XIII, de 71 años y que se cree que pertenece a la Casa de Reuss, fue nombrado entre las 25 personas arrestadas después de que la policía allanó 130 lugares, incluido un palacio en el estado de Turingia, la sede ancestral de la familia.

Se cree que Enrique XIII fue arrestado en su casa en el estado de Turingia, donde su familia posee tierras, y la policía allanó un "palacio forestal".

El príncipe Enrique XIV de Reuss de Greiz, actual jefe de la Casa de Reuss-Greiz, denunció a su pariente después de las redadas, calificándolo de "viejo confundido" que dejó a la familia hace 14 años y no ha estado en contacto desde entonces.

También fueron arrestados un ex paracaidista de 69 años llamado Ruediger v. P. y AfD ex miembro del Bundestag y jueza de Berlín Birgit Malsack-Winkemann, 58.

Planeaba derrocar al gobierno y fundar un nuevo estado

Los fiscales dicen que el grupo, aliado bajo la bandera del Reichsbürger que rechaza el estado moderno en favor del Reich alemán, planeaba derrocar al gobierno y fundar un nuevo estado con Heinrich como su monarca.

Presuntamente había participación de Rusia

Los fiscales federales dijeron que Heinrich había contactado a funcionarios rusos con el objetivo de negociar una nueva orden una vez que el gobierno alemán fuera derrocado.

Supuestamente fue asistido en esto por una mujer rusa, Vitalia B. Desde entonces, la embajada rusa en Berlín ha negado tener vínculos con el grupo.

"La embajada rusa en Alemania llama la atención sobre el hecho de que las oficinas diplomáticas y consulares rusas en Alemania no mantienen contactos con representantes de grupos terroristas u otras entidades ilegales", dijo la embajada.

Los golpistas ya habían seleccionado quién estaría a cargo de varios ministerios dentro del nuevo gobierno, informa Bild, y habían adquirido una serie de armas compradas legalmente.

Ex soldados de la Bundeswehr participaron en los planes, agrega Bild, que han estado en curso desde al menos noviembre de 2021.

Las autoridades fueron informadas de la existencia del grupo después de que una nota sospechosa fuera interceptada a fines de agosto de este año.

Arrestos en Alemania, Austria e Italia

Los sospechosos fueron arrestados en los estados alemanes de Baden-Wuerttemberg, Baviera, Berlín, Hesse, Baja Sajonia, Sajonia, Turingia, así como en Austria e Italia.

Der Spiegel informó que los lugares buscados incluyen los cuarteles de la unidad de fuerzas especiales alemana KSK en la ciudad suroccidental de Calw.

Un soldado activo de KSK estaba entre los arrestados con su oficina y apartamento en el cuartel registrado, dijo Bild.

La unidad ha sido examinada por presunta participación de extrema derecha en el pasado.

3,000 oficiales participaron en redadas en 130 lugares de Alemania

Die Welt informa que el grupo había inspeccionado varios cuarteles de la Bundeswehr "para el alojamiento de sus propias tropas" una vez que se completó el golpe.

Los fiscales dijeron que los detenidos formaron una "organización terrorista con el objetivo de derrocar el orden estatal existente en Alemania y reemplazarlo con su propia forma de estado, que ya estaba en proceso de fundación".

Los sospechosos eran conscientes de que su objetivo solo podía lograrse por medios militares y con la fuerza, agregaron los fiscales.

Planeaban asaltar el Parlamento con grupo armado

Algunos de los miembros del grupo terrorista habían hecho "preparativos concretos" para asaltar el Parlamento con un pequeño grupo armado, dijeron los fiscales.

"Los detalles (de este plan) aún deben ser investigados" para determinar si alguno de los sospechosos puede ser acusado de traición, dijeron.

Se alega que el grupo creía en un "conglomerado de teorías de conspiración que consisten en narrativas de los llamados Ciudadanos del Reich, así como la ideología QAnon", según el comunicado.

Los fiscales agregaron que los miembros del grupo también creen que Alemania está gobernada por un llamado "estado profundo".

Se dice que el grupo creía que una alianza de gobiernos, servicios de inteligencia y ejércitos de otros estados también estaban planeando un levantamiento contra esta "sociedad secreta" en un futuro próximo.

Una vez que terminó el ataque de la "alianza", el grupo planeó establecer "compañías de seguridad nacional" para cazar a cualquier remanente del "estado profundo".

Malsack-Winkemann se convertiría en el jefe del poder judicial en el nuevo gobierno, informa Die Welt.

