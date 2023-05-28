Roger Waters es investigado en Alemania por utilizar un traje nazi en un concierto

Roger Waters, exbajista de Pink Floyd, es investigado por la policía de Alemania por portar un uniforme nazi durante su concierto en el Mercedes-Benz Arena de Berlín que se llevó a cabo el pasado 17 de mayo.

El músico apareció en el escenario con un abrigo largo negro que tenía un abrazalete rojo, además llevaba una ametralladora de juguete con la que apunto a los asistentes e hizo movimientos como si disparara.

Good morning to every one but Roger Waters who spent the evening in Berlin (Yes Berlin) desecrating the memory of Anne Frank and the 6 million Jews murdered in the Holocaust. pic.twitter.com/4tcrV6f8mt — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) May 24, 2023

Cabe resaltar que en Alemania está prohibido portar cualquier símbolo nazi, lo que incluye vestimentas, banderas y escudos; los cuales solo son permitidos por razones artísticas o educativas.

Martin Halweg, portavoz de la policía de Alemania, indicó que están investigando a Roger Waters por sospecha de incitación al odio público “porque la ropa usada en el escenario podría usarse para glorificar o justificar el gobierno nazi, perturbando la paz pública”.

Sumado a la vestimenta, en las pantallas aparecieron nombres de judíos que murieron durante el Holocausto, como el de Ana Frank, una adolescente mundialmente conocida que murió en un campo de concentración nazi.

Critican a Roger Waters por utilizar un uniforme nazi durante un concierto en Berlín

Además de la investigación que enfrenta en Alemania, Roger Waters también fue criticado en redes sociales, principalmente por el gobierno de Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores mandó un mensaje dedicado al exbajista de Pink Floyd.

"Buenos días a todos menos a Roger Waters, que pasó la noche en Berlín (sí, Berlín) profanando la memoria de Ana Frank y los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto", escribió el Ministerio israelí.

El músico respondió por la misma vía: "El hecho de que algunos en el poder en Alemania y algunos a instancias del lobby israelí me hayan atacado, acusándome erróneamente de ser antisemita, y hayan intentado cancelar mis programas, me entristece".

Waters tiene programado un último concierto en Alemania, el cual se llevará a cabo e domingo eb Frankfurt.