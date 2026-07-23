Desaparecieron los hermanos Derek Stephen y Yatziri Danae Barrios López en la colonia Vallejo: Alerta AMBER

Las autoridades capitalinas activaron la Alerta AMBER para localizar a los hermanos Derek Stephen Barrios López y Yatziri Dannae Barrios López que desaparecieron el día 21 de julio en la colonia Vallejo de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Ficha de búsqueda de Derek Stephen Barrios López

Derek Stephen Barrios López tiene 11 años, mide 1.4m y es de complexión delgada. Tiene el cabello negro y lacio y los ojos cafés. Se desconoce qué vestía al momento de su desaparición y no tiene señas particulares.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Derek Stephen Barrios López, de 15 años, visto por última vez el pasado 21 de julio, en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero. pic.twitter.com/icphKTTht8 — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 22, 2026

Ficha de búsqueda de Yatziri Dannae Barrios López

Yatziri Dannae Barrios López tiene 15 años, mide 1.55m y como señas particulares tiene un piercing en el lado izquierdo de la nariz.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Yatziri Dannae Barrios López, de 15 años, vista por última vez el pasado 21 de julio, en la colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero. pic.twitter.com/rqhBaytFHH — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 22, 2026

¿Por qué se llama la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER se llama así en honor a Amber Hagerman, una niña de 9 años que fue secuestrada y asesinada en 1996 en Arlington, Texas. Su trágico caso conmocionó a la comunidad, la cual pidió a las estaciones de radio locales crear un sistema de alerta temprana para proteger a los niños y evitar futuras tragedias.

Sus siglas también funcionan como el acrónimo en inglés para America's Missing: Broadcast Emergency Response (que se traduce como "Personas desaparecidas de América: Emisión de Respuesta de Emergencia").

En México, puedes conocer más sobre la implementación de este protocolo de búsqueda y sus lineamientos en la Fiscalía General de la República.