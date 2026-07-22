Desaparece Yael Alexander Aguilar Franzoni en la alcaldía Benito Juárez: Alerta AMBER

El joven de 17 años, Yael Alexander Aguilar Franzoni desapareció el día 20 de julio en la colonia Postal de la alcaldía Benito Juárez. Se teme que pueda ser víctima de un delito y por ello se activó la Alerta AMBER que permite agilizar su búsqueda.

Yael vestía un pantalón gris a la pantorrilla, playera negra y chamarra negra al momento de su desaparición. Mide 1,83 y tiene el cabello negro y ondulado. Como señas particulares tiene una mancha en la cintura del lado derecho.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Yael Alexander Aguilar Franzoni, de 17 años, visto por última vez el pasado 20 de julio, en la colonia Postal, alcaldía Benito Juárez. pic.twitter.com/ZQy2xl1KQZ — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 21, 2026

¿De dónde viene la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un sistema de emergencia para la localización de menores desaparecidos, creado en memoria de Amber Hagerman, una niña de 9 años secuestrada y asesinada en 1996 en Arlington, Texas. Su caso inspiró este mecanismo internacional de difusión rápida que involucra a autoridades y medios.

El nombre AMBER también funciona como el acrónimo en inglés de America's Missing: Broadcasting Emergency Response.

¿Cómo saber si una Alerta AMBER es real?

Para saber si una Alerta AMBER es real, verifica que provenga de fuentes oficiales. Comprueba si el boletín incluye la ficha de búsqueda completa y consulta las plataformas autorizadas de tu país, como la Alerta AMBER México o el National Center for Missing & Exploited Children en Estados Unidos.

Las alertas reales siempre contienen: Información detallada: Nombre, edad, fotografía reciente, señas particulares, ropa que vestía y los datos del momento de la desaparición. Entidad emisora: El logotipo oficial de la Fiscalía, Procuraduría o Departamento de Policía correspondiente. Criterios estrictos: El menor debe ser menor de 18 años y correr un riesgo inminente de sufrir daño grave.

Si recibes un mensaje de texto de emergencia en tu celular, este es emitido automáticamente por el sistema gubernamental y es 100% real.

Si dudas de la veracidad de una imagen en redes sociales, no la compartas y busca la publicación original en las páginas institucionales o en las redes sociales verificadas de las autoridades.

