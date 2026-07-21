Desaparecen en León, Guanajuato Laura Romina Castillo Pérez y Brandon de Jesús Chávez Ruiz: Alerta AMBER

Las autoridades de Guanajuato activaron la Alerta AMBER para localizara los menores Laura Romina Castillo Pérez y Brandon de Jesús Chávez Ruiz ya que se teme que sean víctimas de un delito.

Ficha de búsqueda de Laura Romina Castillo Pérez

Laura Romina Castillo Pérez desapareció el 20 de julio. Mide 1.5m, pesa 45kg y vestía short de mezclilla, blusa beige y tenis rosas.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Laura Romina Castillo Pérez de 16 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/CZIO8eyOKl — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) July 21, 2026

Ficha de búsqueda Jesús Chávez Ruiz

Brandon de Jesús Chávez Ruiz tiene 17 años, mide 1.7m, pesa 55 kg y vestía una playera blanca con estampado, una bermuda de mezclilla y tenis negros.

Como señas particulares tiene un tatuaje en el brazo y mano izquierda con unos ojos, los nombres: Brandon, Nicole, Many, y otras imágenes en los pómulos.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Brandon de Jesús Chávez Ruiz de 17 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/9zfmHkhiif — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) July 21, 2026

¿Qué hacer si alguien desaparece?

Llama al 911 de inmediato o acude a la Fiscalía de tu estado. Ten lista una foto reciente y toda la información sobre su ropa y señas particulares. No necesitas esperar 72 horas ni un tiempo obligatorio para denunciar. Comparte los boletines oficiales para ayudar en la búsqueda.

Para conocer los números de emergencia, las fichas de búsqueda actuales o reportar una desaparición en México, visita la página oficial de Alerta AMBER México o revisa las actualizaciones en el perfil de Alerta AMBER México Oficial.

