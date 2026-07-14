Desapareció Nallely Montes León en Coyoacán: Alerta AMBER CDMX

La menor de edad Nallely Montes de León desapareció en la colonia Pedregal de Santo Domingo de la alcaldía Coyoacán. Las autoridades de la CDMX activaron la Alerta AMBER para agilizar su localización debido a que se teme que sea víctima de un delito.

Como señas particulares tiene una cicatriz en la mano izquierda, mide 1.69m y es delgada.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Nallely Montes León, de 14 años, vista por última vez el pasado 12 de julio, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán. pic.twitter.com/iF0FYyf6ji — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 13, 2026

¿Qué es la Alerta AMBER?

La alerta AMBER es una herramienta eficaz de difusión, que contribuye en la búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes, que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave por motivo de su no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito ocurrido en territorio nacional.

¿Por qué se desactiva la Alerta AMBER?

La desactivación de este mecanismo de emergencia no significa que termine la investigación ni la búsqueda formal, sino que el caso pasa a otras metodologías de investigación regulares. Puedes consultar los protocolos vigentes en el portal oficial de Alerta AMBER México.