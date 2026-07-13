Melanny, de 13 años, salió de su casa y desapareció en el Estado de México; activan Alerta AMBER

Melanny Carrillo Ledezma, de 13 años de edad, desapareció en el municipio de Zumpango, en el Estado de México. Las autoridades emitieron una Alerta AMBER para dar con su paradero.

La menor de edad tiene 1.45 metros de estatura, complexión delgada, cara ovalada, tez morena clara, cejas pobladas, cabello negro y lacio, nariz respingada, ojos café oscuro grandes, labios delgados, boca mediana y mentón oval. Al momento de salir de su domicilio el 11 de julio de 2026, vestía una chamarra negra, pantalón de mezclilla azul deslavado, tenis blancos y mochila rosa con una casa de campaña.

La adolescente puede ser víctima de un delito, por lo que las autoridades piden llamar al número 911 o al 800 00 854 00 en caso de tener información que lleve a la localización de Melanny Carrillo Ledezma.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx pic.twitter.com/NseqCzuoTX — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) July 12, 2026

¿Cómo opera la Alerta AMBER y en qué casos se activa?

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia que se activa en situaciones críticas relacionadas con la desaparición o posible secuestro de menores de edad. Su finalidad es movilizar a la sociedad para colaborar en la localización del niño o adolescente, con el objetivo de encontrarlo sano y salvo lo antes posible.

Este sistema se difunde a través de diversos canales de comunicación, como radio, televisión, anuncios en la vía pública, teléfonos móviles y otros dispositivos habilitados para recibir información en tiempo real.

Actualmente, la Alerta AMBER funciona en al menos 27 países, incluyendo México y Estados Unidos, como parte de una estrategia internacional para la protección de menores.

¿Qué se necesita para activar una Alerta AMBER?

Para iniciar el protocolo de una Alerta AMBER, es necesario comunicarse al número nacional 800 00 854 00, el cual opera las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares del menor deben acudir al Ministerio Público correspondiente en su localidad para agilizar el proceso. La activación de la alerta se realiza de manera inmediata cuando no se cuenta con información sobre el paradero del menor.

