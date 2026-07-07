Desaparecen los menores Luis Enrique y Monserrat: Alerta AMBER CDMX

Las autoridades de la Ciudad de México activaron la Alerta AMBER para localizar a los jóvenes Luis Enrique González Tenorio y Monserrat Luna Martínez quienes desaparecieron en la colonia Lomas de Zaragoza el 4 de julio en la alcaldía Iztapalapa.

Ficha de búsqueda de Luis Enrique González Tenorio

Luis Enrique González Tenorio tiene 17 años mide 1.75m, es delgado, tiene la piel morena clara, ojos negros grandes, vestía pantalón azul claro y una playera negra y como señas particulares tiene un arete en la oreja derecha.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Luis Enrique González Tenorio, de 17 años, visto por última vez el pasado 4 de julio, en la Lomas de Zaragoza, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/CijSXuBEsz — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 7, 2026

Ficha de búsqueda de Monserrat Luna Martínez

Monserrat Luna Martínez tiene 15 años de edad, es delgada, mide 1.5m de altura, tiene ojos café y rasgados, vestía una sudadera blanca y pantalón negro, y como señas particulares tiene un piercing en el labio inferior y un lunar en la mano derecha a la altura de la muñeca.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Monserrat Luna Martínez, de 15 años, vista por última vez el pasado 4 de julio, en la Lomas de Zaragoza, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/DRhDOEHtXd — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 7, 2026

¿Qué pasa si le activa la Alerta AMBER?

Cuando se activa la Alerta Amber, se despliega una red de búsqueda masiva e inmediata para localizar a un menor de edad desaparecido. Se difunden sus datos y fotografías en todos los medios disponibles (televisión, radio, redes sociales y teléfonos celulares) para que la sociedad colabore con información.

Al activarse este mecanismo, ocurren las siguientes acciones:

Difusión nacional o internacional: La información del menor llega rápidamente al público general, autoridades fronterizas, aeropuertos y policías, dependiendo del riesgo.

Recepción de pistas: Se habilitan números telefónicos de emergencia para que cualquier persona que tenga información relevante la reporte de inmediato.

Búsqueda simultánea: La alerta no detiene otras investigaciones; es un esfuerzo extra y paralelo que realizan las fiscalías y dependencias de seguridad.

Para que esta alerta se active, el caso debe cumplir con criterios estrictos: el desaparecido debe ser menor de 18 años, encontrarse en riesgo inminente de sufrir daño grave (ya sea por secuestro, accidente o maltrato), y se debe contar con información suficiente sobre su identidad y las circunstancias de su desaparición.