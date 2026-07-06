Las hermanas Kimberly Sherlyn y Evelyn Aylin Castillo Montiel desaparecen en el Edomex; activan Alerta AMBER

Las hermanas Kimberly Sherlyn y Evelyn Aylin Castillo Montiel desaparecieron en el municipio de Chalco, en el Estado de México, por lo que la Fiscalía de la entidad activó la Alerta AMBER para dar con su paradero.

Evelyn Aylín Castillo Montiel tiene 4 años de edad, estatura de 1.10 metros, complexión delgada, cara ovalada, tez blanca, cejas semipobladas, cabello lacio negro, nariz achatada, ojos café oscuro de tamaño chico, labios delgados, boca chica y mentón oval. Sus señas particulares son un lunar arriba de la ceja izquierda. Ella vestía una sudadera color gris y pants del mismo color, así como chanclas de color morado.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/wUs10ckRap — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) July 6, 2026

En tanto que su hermana Kimberly Sherlyun Castillo Montiel tiene 11 años, 1.30 metros de estatura, complexión delgada, cara alargada, cabello negro lacio, nariz respingada, cejas semipobladas, ojos café oscuro chicos, labios delgados, boca chica, mentón oval. Ella vestía sudadera color gris, pants rosa y tenis rosas con suela blanca.

Ambas desaparecieron el 10 de abril de 2026 y el reporte fue levantado el 4 de julio de 2025.

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¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México y cuándo se activa?

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia que se activa en los casos más graves de desaparición o secuestro de menores de edad. Su principal objetivo es involucrar a la sociedad en la búsqueda inmediata de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de localizarlos lo antes posible y garantizar su integridad.

Este sistema se apoya en una amplia difusión de información a través de distintos canales, como radio, televisión, anuncios en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos capaces de recibir notificaciones. Gracias a esta estrategia, se busca alcanzar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible.

Actualmente, la Alerta AMBER opera en al menos 27 países, incluyendo México y Estados Unidos, lo que permite coordinar esfuerzos en la localización de menores desaparecidos incluso más allá de las fronteras.

¿Cómo se activa la Alerta AMBER?

Para iniciar el proceso de activación de una Alerta AMBER, es necesario realizar una llamada al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día durante todo el año.

Además, los familiares del menor deben acudir al Ministerio Público correspondiente en su localidad para agilizar el procedimiento. Una vez que se confirma que no se tiene información sobre el paradero del menor, la activación de la alerta se realiza de manera inmediata, con el fin de comenzar su búsqueda sin retrasos.

