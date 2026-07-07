¿Qué calles de la CDMX están cerradas este martes? Vialidades afectadas para este 7 de julio 2026
Las marchas, protestas y manifestaciones de este martes podrían afectar algunas vialidades de la CDMX; estas son las calles afectadas y alternativas vales.
¡No te quedes atorado en el tráfico de la CDMX! Algunas de las vialidades principales de la Ciudad de México podrían verse gravemente afectadas por las marchas, bloqueos y protestas en la Ciudad de México para este martes 7 de julio 2026; se recomienda tomar precauciones.
Azteca Noticias te comparte las posibles zonas afectadas por los manifestantes; estas son las rutas alternas.
Calles cerradas y afectadas por las marchas en CDMX HOY 7 de julio 2026
Implementan 'modio reversible' en carriles de Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior, desde La Raza hasta Leibnitz; la medida se mantendrá hasta las 9:00 horas de este martes.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/MraX4TCAvP— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 7, 2026
¿Qué autos NO circulan este martes 7 de julio 2026?
¡Evita las multas! El Hoy No Circula para este martes aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROSA
- Terminación de placas 7 y 8
- Holograma 1 y 2