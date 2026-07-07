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¿Qué calles de la CDMX están cerradas este martes? Vialidades afectadas para este 7 de julio 2026

Las marchas, protestas y manifestaciones de este martes podrían afectar algunas vialidades de la CDMX; estas son las calles afectadas y alternativas vales.

Marchas en CDMX HOY 7 de julio 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas este martes
¿Qué pasa en las calles de la CDMX este martes?|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez, Iván Ramírez

¡No te quedes atorado en el tráfico de la CDMX! Algunas de las vialidades principales de la Ciudad de México podrían verse gravemente afectadas por las marchas, bloqueos y protestas en la Ciudad de México para este martes 7 de julio 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las posibles zonas afectadas por los manifestantes; estas son las rutas alternas.

Calles cerradas y afectadas por las marchas en CDMX HOY 7 de julio 2026

Implementan 'modio reversible' en carriles de Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior, desde La Raza hasta Leibnitz; la medida se mantendrá hasta las 9:00 horas de este martes.

¿Qué autos NO circulan este martes 7 de julio 2026?

¡Evita las multas! El Hoy No Circula para este martes aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROSA
  • Terminación de placas 7 y 8
  • Holograma 1 y 2
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