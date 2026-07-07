¿Qué calles de la CDMX están cerradas este martes? Vialidades afectadas para este 7 de julio 2026

¡No te quedes atorado en el tráfico de la CDMX! Algunas de las vialidades principales de la Ciudad de México podrían verse gravemente afectadas por las marchas, bloqueos y protestas en la Ciudad de México para este martes 7 de julio 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las posibles zonas afectadas por los manifestantes; estas son las rutas alternas.