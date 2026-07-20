Karol Zoe desapareció el fin de semana en Guanajuato; activan Alerta AMBER

Karol Zoe Fernández Huichapa, de 14 años, desapareció el 18 de julio de 2026 en Silao de la Victoria, en el estado de Guanajuato, por lo que las autoridades de la entidad activaron la Alerta AMBER para dar con su paradero.

La adolescente tiene cabello lacio, ojos redondos color café oscuro, 1.63 metros de estatura. Al momento de su desaparición vestía blusa negra, tenis blancos, chamarra y pantalón verdes. Como seña particular tiene una mancha en la parte posterior de la pierna izquierda.

La Fiscalía de Guanajuato pide a la ciudadanía que, si tiene información del paradero de Karol Zoe Fernández Huichapa, se comunique con las autoridades al número de emergencias 911 y al 800 368 62 42.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Karol Zoe Fernández Huichapa de 14 años, Silao de la Victoria, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/MRdoBV6LdH — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) July 20, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia que se activa en los casos más críticos de desaparición o secuestro de menores de edad. Su principal finalidad es movilizar a la población para colaborar en la localización del niño o niña, con el objetivo de encontrarlo con vida y en condiciones seguras.

Este sistema se difunde a través de múltiples canales de comunicación, como radio, televisión, anuncios en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos capaces de recibir información en tiempo real, lo que permite ampliar el alcance de la búsqueda.

Actualmente, la Alerta AMBER opera en al menos 27 países, incluyendo México y Estados Unidos, donde se ha consolidado como una herramienta clave para la pronta reacción ante casos de desaparición infantil.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER en México?

Para activar una Alerta AMBER es necesario realizar un reporte al número nacional 800 00 854 00, el cual brinda atención las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, los familiares del menor deben acudir al Ministerio Público correspondiente para agilizar el proceso. Una vez que se confirma que no hay información sobre el paradero del niño o niña, la activación de la alerta se realiza de forma inmediata para iniciar su búsqueda.

