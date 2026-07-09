Desaparecieron en la CDMX las jóvenes Estefanía Flores y Jennifer Dueñas: se activa la Alerta AMBER

Las autoridades de la CDMX activaron la Alerta AMBER por la desaparición de las menores Estefanía Flores Matías de 15 años que desapareció el 7 de julio en la colonia Olivos de la alcaldía Tláhuac y la menor Jennifer Dueñas Hernández de 13 años que desapareció el 6 de julio.

Ficha de búsqueda de Estefanía Flores Matías

Estefanía Flores Matías tiene 15 años, vestía pantalón de mezclilla, blusa negra y tenis negros en el momento de su desaparición; como señas particulares tiene un piercing en la nariz y en la ceja del lado derecho. Desapareció en la colonia Los Olivos de la alcaldía Tláhuac.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Estefanía Flores Matías, de 15 años, vista por última vez el pasado 7 de julio, en la colonia Olivos, alcaldía Tláhuac. pic.twitter.com/NN3w4r6dOv — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 9, 2026

Ficha de búsqueda de Jennifer Dueñas Hernández

Jennifer Dueñas Hernández tiene 13 años, vestía una blusa beige, pantalón de mezclilla y tenis negros al momento de su desaparición. Como señas particulares tiene una cicatriz en la frente del lado derecho. Desapareció en la colonia Santa Martha Acatitla de la alcaldía Iztapalapa.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Jennifer Dueñas Hernández, de 13 años, vista por última vez el pasado 6 de julio, en la colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/GzSJsjl5vU — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 9, 2026

¿A dónde acudir o reportar una desaparición para activar Alerta AMBER?

Si necesitas activar una alerta o cuentas con información sobre algún menor desaparecido, debes comunicarte de inmediato a los números de emergencia. En México, puedes llamar a la línea nacional de Alerta AMBER al 55 5346 2516 o al 800 00 854 00, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.

