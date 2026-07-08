Desaparecieron en León los menores José Gabriel y Ximena Guadalupe: Activan la Alerta AMBER

Las autoridades del estado de Guanajuato activaron la Alerta AMBER para agilizar la localización de los menores de edad José Gabriel Ibarra Ramírez de 11 años y Ximena Guadalupe Martínez Valdivia de 16 años.

Ambos desaparecieron en León, José Gabriel el 7 de julio y Ximena Guadalupe el 5 de julio.

Ficha de búsqueda de José Gabriel Ibarra Ramírez

José Gabriel mide 1.5m, tiene el cabello lacio y los ojos redondos color café claro, vestía un pantalón azul, playera gris, tenis blancos con negro y como señas particulares tiene un piercing en la nariz en ambos lados y en los oídos.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del niño José Gabriel Ibarra Ramírez de 11 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/Qi13ech3mE — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) July 8, 2026

Ficha de búsqueda de Ximena Guadalupe

Ximena Guadalupe Martínez Valdivia mide 1.6m, tiene el cabello lacio y negro; al momento de su desaparición vestía una playera negra con estampado, pantalón y tenis blancos. Como señas particulares tiene una cicatriz en el abdomen.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Ximena Guadalupe Martínez Valdivia de 16 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/AS9tXPTw19 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) July 7, 2026

¿Qué es la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un sistema nacional de notificación rápida diseñado para la búsqueda y localización inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Su objetivo es difundir información masiva (a través de televisión, radio, redes sociales y mensajes de texto) para recuperarlos sanos y salvos.