Desaparecieron en León los menores José Gabriel y Ximena Guadalupe: Activan la Alerta AMBER
Las autoridades de Guanajuato activaron la Alerta AMBER para localizar a los menores José Gabriel Ibarra de 11 años y Ximena Guadalupe Martínez de 16 años.
Las autoridades del estado de Guanajuato activaron la Alerta AMBER para agilizar la localización de los menores de edad José Gabriel Ibarra Ramírez de 11 años y Ximena Guadalupe Martínez Valdivia de 16 años.
Ambos desaparecieron en León, José Gabriel el 7 de julio y Ximena Guadalupe el 5 de julio.
Ficha de búsqueda de José Gabriel Ibarra Ramírez
José Gabriel mide 1.5m, tiene el cabello lacio y los ojos redondos color café claro, vestía un pantalón azul, playera gris, tenis blancos con negro y como señas particulares tiene un piercing en la nariz en ambos lados y en los oídos.
Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del niño José Gabriel Ibarra Ramírez de 11 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/Qi13ech3mE— Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) July 8, 2026
Ficha de búsqueda de Ximena Guadalupe
Ximena Guadalupe Martínez Valdivia mide 1.6m, tiene el cabello lacio y negro; al momento de su desaparición vestía una playera negra con estampado, pantalón y tenis blancos. Como señas particulares tiene una cicatriz en el abdomen.
Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Ximena Guadalupe Martínez Valdivia de 16 años, León, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/AS9tXPTw19— Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) July 7, 2026
¿Qué es la Alerta AMBER?
La Alerta AMBER es un sistema nacional de notificación rápida diseñado para la búsqueda y localización inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Su objetivo es difundir información masiva (a través de televisión, radio, redes sociales y mensajes de texto) para recuperarlos sanos y salvos.