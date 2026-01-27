Desaparecen dos menores en León; Nahomi y Ricardo no han vuelto a casa

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato activó el protocolo Alerta Amber tras la desaparición de dos adolescentes, Nahomi Lizbeth Falcón Álvarez y Ricardo Alexis Gómez, en el municipio de León. Las autoridades temen por su integridad, ya que podrían ser víctimas de la comisión de un delito, por lo que solicitan el apoyo inmediato de la ciudadanía para dar con su paradero.

Nahomi Lizbeth desapareció en León

El primero de los casos corresponde a Nahomi Lizbeth Falcón Álvarez, de 16 años, quien fue vista por última vez en la ciudad de León. Hasta el momento, se mantiene activa su búsqueda para reintegrarla con su familia. Se solicita a la población estar atenta a su fotografía oficial para facilitar su identificación.

Para apoyar en su localización, se difunden sus datos generales y características físicas:



Cabello: Lacio, castaño claro

Lacio, castaño claro Ojos: Redondos, café claros

Redondos, café claros Estatura y peso: 1.58 m y 48 kg

1.58 m y 48 kg Señas particulares: Tatuaje en la pantorrilla izquierda con la leyenda "2010". Cicatrices en ambas muñecas y en las piernas. Lunar en el lado derecho del labio superior.

Utilizaba una playera negra, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

Buscan a Ricardo Alexis, también de 16 años en León

De manera simultánea, se solicita la colaboración para encontrar al adolescente Ricardo Alexis Gómez, también de 16 años y residente del municipio de León. Las autoridades piden reportar cualquier avistamiento que coincida con sus características generales.



Cabello: Lacio, negro

Lacio, negro Ojos: Redondos, café claro

Redondos, café claro Estatura y peso: 1.51 m y 50 kg

1.51 m y 50 kg Señas particulares: Cicatriz en la espalda.

Vestía un pantalón de mezclilla, chamarra azul con negro, camisa y botas negras.

"Se teme por su integridad dada su minoría de edad y que puedan ser víctimas de algún delito", indican las fichas de búsqueda para ambos menores.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que tenga información veraz sobre el paradero de cualquiera de los dos adolescentes se comunique de inmediato a los números de emergencia 911 o a la lada sin costo 800 DNUNCIA (368-62-42), pues cada minuto cuenta para que regresen a casa a salvo.