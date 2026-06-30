¿Cómo cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy? Cambios en los mercados

Este martes 30 de junio de 2026 se registraron cambios importantes en los mercados y en Azteca Noticias podrás consultar cómo cerró esta jornada la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) hoy en fin de mes.

Cierre BMV hoy martes 30 de junio 2026

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC perdió un -1% con 66,966.68 puntos al cierre de este martes 30 de junio de 2026.

¿Qué cambios hubo en Wall Street hoy 30 de junio 2026?

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron junio el martes con sus mayores ganancias trimestrales desde 2020, ya que los inversores se mantuvieron optimistas sobre el crecimiento económico y de las ganancias incluso en medio del conflicto de Oriente Medio. El Dow Jones registró su mayor subida trimestral desde 2022.

Los índices también cerraron al alza, con el Dow Jones registrando un máximo histórico de cierre por segundo día consecutivo. Tecnología (.SPLRCT), abre una nueva pestañalideró las ganancias entre los sectores del S&P 500 y un índice de acciones de semiconductores (.SOX)., abre una nueva pestañaCerró la jornada con una subida del 3,9%.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 136.46 puntos, o 0.26%, para cerrar en 52,319.20 unidades. El S&P 500 ganó 58.93 puntos, o 0.79%, hasta 7,499.36 unidades, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 393.58 puntos, o 1.52%, para terminar en 26,213.72 unidades.

La debilidad de las acciones tecnológicas de mayor peso ha presionado al mercado en las últimas semanas, y tanto el S&P 500 como el Nasdaq registraron pérdidas durante el mes de junio.

¿En cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 30 de junio de 2026 en $16 pesos la compra y en $$17.84 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Precio del petróleo hoy 30 de junio de 2026

Los precios del petróleo se mantuvieron prácticamente sin cambios el martes, pero se encaminaban a sus mayores pérdidas mensuales y trimestrales desde la pandemia de COVID-19 a principios de 2020, mientras los inversores observaban las posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Doha en medio de un tenso alto el fuego provisional en la guerra que ya dura cuatro meses.

Los futuros del Brent cayeron 23 centavos, o un 0,3%, para cerrar en 72,92 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. bajó 1,25 dólares, o un 1,8%, para cerrar en 69,50 dólares el barril.

Los futuros del Brent para entrega en agosto expiraron el martes y serán reemplazados por el contrato de septiembre, que se cotiza en torno a los 73,31 dólares el barril.

Con información de Reuters

