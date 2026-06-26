Desaparecen los menores Vanessa Reynoso y Marco Giovanny Paredes: Alerta AMBER CDMX

Las autoridades de Ciudad de México acaban de emitir la Alerta AMBER para localizar a los menores desaparecidos Vanessa Reynoso Fajardo, de 12 años de edad, quien desapareció en la colonia La Conchita de la alcaldía Tláhuac y Marco Giovanny Paredes García de 16 años que desapareció en la colonia Ejército de Agua Prieta de la alcaldía Iztapalapa.

Ficha de búsqueda de Vanessa Reynoso Fajardo

La menor Vanessa Reynoso Fajardo desapareció el día 22 de junio. Mide 1.6m, tiene el cabello lacio y negro. Al momento de su desaparición, vestía un short de mezclilla azul, una playera y sudadera de color verde.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Vanessa Reynoso Farjado, de 12 años, vista por última vez el pasado 22 de junio, en la colonia La Conchita, alcaldía Tlahuac. pic.twitter.com/GuwUi3u33y — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) June 25, 2026

Alerta Amber de Andrea del Rosario Carranco

Marco Giovanny Paredes García desapareció el 15 de junio, llevaba puesto una sudadera gris con gorro, playera guinda con estampado, pantalón de mezclilla azul claro y tenis negros con blanco.

Tiene una perforación en el labio y un arete en la oreja derecha.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Marco Giovanny Paredes García, de 16 años, visto por última vez el pasado 15 de junio, en la colonia Ejercito de Agua Prieta, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/IsYkDaiTbu — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) June 25, 2026

¿Cuándo y cómo se desactiva la Alerta AMBER?

Cuando se desactiva una Alerta AMBER es porque la niña, niño o adolescente fue localizado sano y salvo, o hallado sin vida, o que las autoridades determinaron que el caso no cumple con los criterios de riesgo inminente. Su desactivación no detiene la investigación general, la cual continúa por otros canales.

Para consultar los reportes vigentes, el estatus de una alerta en específico o reportar la desaparición de un menor en México, puedes visitar la página oficial de Alerta AMBER México o comunicarte al número de emergencias 800 00 854