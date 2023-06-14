Alerta en Estados Unidos por poderosas tormentas y tornados

Más de 45 millones de personas en alerta en Estados Unidos, desde Dallas hasta Milwaukee, están en alerta debido a que corren el riesgo de sufrir un clima severo, ya que otro poderoso sistema de tormentas amenaza con azotar a los estados que aún se recuperan de tornados mortales.

Alerta por potenciales tornados

El clima severo está en camino para el sur de Missouri, el noroeste de Arkansas y el sureste de Oklahoma, donde el Centro de Predicción de Clima advierte que "la confianza está aumentando para potenciales tornados raros y peligrosos, así como vientos dañinos".

Las tormentas generadoras de tornados dejaron 32 muertos

Las tormentas generadoras de tornados durante el fin de semana dejaron 32 muertos y decenas de heridos en el medio oeste y el sur cuando al menos 50 tornados confirmados tocaron tierra en varios estados, destrozando casas a medida que avanzaban.

"Muchas de las áreas que se vieron afectadas por el último pronóstico de clima severo podrían estar en riesgo nuevamente, por lo que es imperativo que todos en esta región vigilen de cerca los últimos pronósticos locales y estén preparados para protegerse si se emiten advertencias", advirtió el centro de predicción.

Más de 3 millones de personas están bajo un riesgo moderado de tormentas severas desde este martes por la tarde en áreas que incluyen Springfield, Missouri y Cedar Rapids, Iowa. Otras ciudades que podrían ver tormentas incluyen St. Louis, Des Moines y Little Rock, Arkansas, que fue devastada por un violento tornado el pasado viernes.

Estar atentos al pronóstico para obtener actualizaciones

"Manténganse al tanto del clima, tengan varias formas de recibir advertencias y estén atentos al pronóstico para obtener actualizaciones", advirtieron los funcionarios de Manejo de Emergencias del Estado de Missouri.

Alerta ante ráfagas de viento de 130 kilómetros por hora

El Centro de Predicción de Tormentas dice que podría haber granizo de más de tres pulgadas de diámetro y ráfagas de viento de 130 kilómetros por hora y tornados.

70 millones de personas están bajo la amenaza de tormentas severas

En general, casi 70 millones de personas están bajo la amenaza de tormentas severas desde Michigan hasta Texas. Se han resaltado dos áreas de riesgo "moderado" de nivel 4 de 5, una en el este de Iowa, el noroeste de Illinois y el noreste de Missouri, la segunda incluye el sur de Missouri a través de la región de Arkansas, Luisiana y Texas.

Los tornados en la noche son más peligrosos

Los tornados que ocurren durante el período de la noche tienen dos veces y media más probabilidades de matar que los que ocurren durante el día, dicen los estudios.