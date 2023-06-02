Alerta en Japón por la tormenta tropical Mawar, miles de desalojados

Las lluvias torrenciales e inundaciones causadas por la tormenta tropical Mawar en Japón han provocado que las autoridades niponas emitan una alerta y recomienden el desalojo de miles de personas este viernes, además de dejar varios heridos e interrupciones del transporte aéreo y ferroviario.

Condiciones meteorológicas extremas en Japón

Procedente del sudeste asiático, el segundo tifón de la temporada del Pacífico, el Mawar, ha evolucionado a tormenta tropical de categoría fuerte a su llegada al archipiélago nipón, donde está dejando desde la víspera condiciones meteorológicas extremas.

Alerta máxima por tormenta tropical Mawar

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) ha activado alertas de varios niveles en prácticamente toda la mitad sudoeste del país, ante el riesgo de que las fuertes lluvias y las rachas de viento causen inundaciones, deslizamientos de tierra y accidentes relacionados a la tormenta tropical Mawar.

Las autoridades locales han hecho un llamado a la población para que de decenas de miles de personas desalojen algunas de las zonas más afectadas, entre ellas, de las prefecturas de Ibaraki, Miura, Wakayama o Kanagawa, en la costa nipona del Pacífico.

Riesgo de deslizamientos de tierra

En la mayoría de los casos se trata de áreas donde se están dando inundaciones o desbordes de ríos, o donde se considera que hay riesgo de deslizamientos de tierra, todo ello causado por las abundantes precipitaciones que se espera que superen los 250 milímetros acumulados en algunos puntos en las próximas horas.

En la prefectura de Kochi se han registrado precipitaciones récord en una hora de 88 milímetros este viernes.

Al menos siete heridos

La tormenta tropical Mawar también ha dejado por el momento siete heridos leves y uno grave, según dijo hoy el portavoz del Ejecutivo, Hirokazu Matsuno, en rueda de prensa, donde también pidió a la población mantener la cautela y atender a las recomendaciones de evacuación para evitar accidentes relacionados con el frente.

Las autoridades de Japón están investigando al menos dos incidentes de personas que podrían haber sido arrastradas por crecidas de ríos, una de ellas mientras conducía su vehículo, según informó la cadena estatal NHK.

Miles de habitantes sin electricidad

La compañía eléctrica Tokyo Electric Power informó que ya en la tarde de este viernes había unos 17,000 hogares sin suministro energético en las prefecturas de Chiba y Kanagawa, colindantes con Tokio, y en las también cercanas Shizuoka e Ibaraki.

Cientos de viajes cancelados por tormenta tropical Mawa

Las lluvias han causado asimismo retrasos y cancelaciones en numerosas líneas ferroviarias locales, y en toda la línea de alta velocidad Tokaido Shinkansen.

Más de 260 vuelos locales también han sido también cancelados, la mayor parte de ellos en la prefectura de Okinawa, por donde la tormenta pasó en las primeras horas de la madrugada de este viernes, según informaron las aerolíneas japonesas.

La tormenta tropical Mawar continuará desplazándose entre este viernes y el sábado por el Pacífico en dirección noreste, bordeando la costa oriental japonesa, y está previsto que se aleje del archipiélago en las primeras horas del domingo, según la JMA.