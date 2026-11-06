¿Y tu chamarra? Este fin de semana se esperan bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX). Consulta las zonas afectadas, los días, la hora en la que empieza y termina.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por el fuerte frío que se sentirá en 6 alcaldías de la CDMX para este fin de semana.

Esta tarde se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del sábado, en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

La temperatura comenzará a bajar durante la madrugada del 7 de noviembre y permanecerá el ambiente frío durante el día. Se espera que el clima se temple para las 8:00 horas.

¿Cuál será el clima en la CDMX hoy?

Este viernes 6 de noviembre se esperan intervalos de chubascos en la Ciudad de México, además de vientos fuertes de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.

El frente frío número 4 continúa avanzando. Será reforzado por una masa de aire frío sobre el noreste de México, interaccionará con un canal de baja presión que se extiende sobre el oriente y sureste del país y una vaguada en altura extendida sobre el oriente y sur del territorio nacional, ocasionando chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas.

Técnica de la cebolla para el frío

Autoridades piden a las personas abrigarse con el método de la cebolla, que consiste en ponerse varias capas de ropa en lugar de una gruesa.

La primera capa es con ropa térmica, para mantenerte seco; la segunda capa es para mantener el calor corporal y la tercera con prendas que aislen factores externos como lluvia, viento o nieve.

Ante el anuncio de bajas temperaturas para este fin de semana, ten presente el "Método de la Cebolla" para prevenir enfermedades respiratorias.



Recuerda también evitar cambios bruscos de temperatura ni exponerte a corrientes de aire; ventilar adecuadamente los espacios, sobre… pic.twitter.com/JEO8sN8xPO — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 6, 2026

De esta manera te mantienes cubierto ante las bajas temperaturas que se esperan en la capital del país impulsadas por el frente frío número 4.