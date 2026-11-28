Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del tiempo y toma precauciones ante los fenómenos meteorológicos previstos para este domingo 29 de noviembre. El avance de la primera tormenta invernal y el ingreso del nuevo frente frío 9 podrían modificar las condiciones en distintas regiones del país, por lo que es importante consultar las recomendaciones de las autoridades. Este es el clima en México.

¿Cuál será el clima este domingo 28 de noviembre?

Para mañana, la primera tormenta invernal se debilita a una vaguada en niveles medio y altos de la atmósfera y se desplazará hacia el centro y oriente del país, dejando lluvias fuertes, chubascos y lluvias aisladas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes : Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte).

: Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes : Guerrero (centro y este), Oaxaca (oeste), Puebla (sur), Tabasco (este) y Campeche (norte y suroeste).

: Guerrero (centro y este), Oaxaca (oeste), Puebla (sur), Tabasco (este) y Campeche (norte y suroeste). Intervalos de chubascos : Veracruz y Chiapas.

: Veracruz y Chiapas. Lluvias aisladas : Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

: Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Posible caída de nieve o aguanieve, durante la mañana: zonas por arriba de 2,800 msnm del Estado de México, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la madrugada del 29 de noviembre

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Durango y Chihuahua.

: zonas serranas de Durango y Chihuahua. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

¿Cuál será el clima en CDMX y Edomex?

De acuerdo con la Conagua, la Ciudad de México presentará un clima muy nublado por la mañana, con un ambiente muy frío, se esperan lluvias aisladas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 16 a 18 °C.

Mientras que para el Estado de México (Edomex) se prevé una temperatura mínima de -1 a 1 °C y una máxima de 12 a 14°C.