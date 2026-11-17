¡No caigas en trampas! Se emitió una alerta ante una nueva modalidad de fraude relacionada con los Programas del Bienestar en México, una estafa que podría dejar sin dinero a millones de mexicanos por medio de una simple llamada.

Te compartimos el modus operadi, cómo identificarlas y todo lo que debes saber de este fraude para no caer en trampas.

¿Cómo opera la estafa con los Programas del Bienestar en México?

Por medio de llamadas falsas los estafadores se hacen pasar por gestores de Programas del Bienestar, ofreciéndole a las víctimas incorporarse a estos apoyos.

A cambio de ingresarlo a los programas sociales, se le pide a las víctimas una cantidad importante de dinero. Un vez que se realiza el pago, los delincuentes desaparecen sin dejar rastro.

🚨 ¡Que no te engañen! Ten cuidado con llamadas de supuestos gestores que ofrecen incorporarte a los #ProgramasDeBienestar a cambio de depósitos o dinero. Recuerda: todos los trámites y servicios son gratuitos y personales. 1/2 https://t.co/lwyUKurmLG — Bienestar (@bienestarmx) November 17, 2026

Consejos para protegerse de las llamadas falsas de Programas del Bienestar

¡Que no te tomen por sorpresa! La Secretaría del Bienestar explicó que todos los trámites relacionados a programas sociales son gratuitos y personales, por lo que no tienen que realizar ningún tipo de pago, pero ¿cómo protegerse?

Todo es gratuito: Nadie puede cobrarte ni pedirte depósitos para registrarte o darte una tarjeta.

Nadie puede cobrarte ni pedirte depósitos para registrarte o darte una tarjeta. Nunca piden datos por teléfono: El Bienestar jamás llama ni envía mensajes para pedir tu NIP, contraseñas, números de tarjeta o CURP.

El Bienestar jamás llama ni envía mensajes para pedir tu NIP, contraseñas, números de tarjeta o CURP. Cuelga de inmediato: Si te ofrecen préstamos, bonos extra o te piden confirmar datos, corta la llamada sin dar información.

Además, la dependencia confirmó que nadie debe pedirte dinero a cambio de ingresarte en algún programa.

¿Cómo denunciar llamadas fraudulentas de supuestos gestores para los Programas del Bienestar?

Si recibiste una llamada falsa para los Programas del Bienestar, las autoridades recomiendan que lo primero que debes hacer es denunciar al número telefónico “089”, el reporte se realizará de forma anónima.

Otra forma de reportar la estafa es comunicándote al Comunícate al 800 63 94 264 (800 MEXICO4). También puedes visitar directamente el Centro Integrador de Desarrollo más cercano a tu comunidad Bienestar on X para aclaraciones.

¿Qué hacer si fuiste víctima de estafa en México?

Si fuiste víctima de estafa en México, acude al Ministerio Público o llama al “088” de la Guardia Nacional; la última opción solo es para levantar el reporte.

Si estás pensando en levantar una denuncia por fraude, te compartimos los documentos que se necesitan: