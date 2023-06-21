Mueren cientos de delfines y lobos marinos en las costas de California por algas tóxicas

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) informó que se encontraron en las costas de California, Estados Unidos, más de mil animales marinos, como delfines y lobos marinos, muertos y varios más enfermos.

Los expertos indicaron que la muerte de estos mamíferos se debió a la floración de algas tóxicas en la costa sur de California, la cual comenzó en las primeras semanas de junio y están creciendo a un ritmo muy acelerado.

La proliferación de estas algas es un problema estacional, sin embargo, el cambio climático podría estar empeorando este problema, alertaron los biólogos.

Estas algas tóxicas producen una neurotoxina llamada ácido domoico, cuando algún animal marino las consume, les provoca síntomas neurológicos que conducen al varamiento de los animales.

Las aves marinas, los delfines y los lobos marinos se contagian de esta toxina cuando consumen presas afectadas, causándoles la muerte o enfermedades graves.

Los socorristas varados creen que el ácido domoico está detrás de las muertes debido a los síntomas neurológicos exhibidos por los animales, por lo que los científicos tomaron muestras de tejido de los mamíferos muertos para analizar y confirmar su teoría de las algas tóxicas.

“Estamos gestionando más de 200 informes de mamíferos marinos en peligro cada día”, indicó NOAA mediante un comunicado, por lo que se encuentran en alerta para ayudar a estos animales.

Expertos recomiendan alejarse de delfines y lobos marinos varados

Por ello, los expertos advirtieron a los visitantes de las playas en el sur de California que se mantengan alejados de los animales varados en el mar y eviten tocarlos, ya que podrían estar contagiados por las algas tóxicas.

También aconsejaron no permitir que sus mascotas se acerquen ya que los mamíferos podrían ser portadores de la toxina u otras enfermedades que podrían ser dañinas para los animales de casa.

"Estos animales pueden portar la toxina, así como otras enfermedades que pueden ser dañinas para las mascotas", alertó NOAA.

